Oje sürmek gusüle ve abdeste engel mi? Diyanet cevapladı İbadetin temelini oluşturan hususlardan biri şüphesiz abdest almaktır. Özellikle Gusül abdest bir mü'minin dikkat etmei gereken en önemli hususlardan biridir. Abdest konusunda kadınlar 'Oje ile abdest olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanetin cevabı...

İslam Dininde İbadetin temelini oluşturan hususlardan biri başta Gusül abdest olmak üzere, ibadet öncesi abdest almaktır. Her şeyde olduğu gibi Abdestin de bazı kuralları vardır. Peki oje ile abdest alınır mı? İşte Diyanetin cevabı...

Ojeyle abdest kabul olur mu?

Gusül veya abdest alırken, yıkanması gereken organların kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Aksi hâlde gusül veya abdest geçerli olmaz. Dolayısıyla, gusledecek veya abdest alacak kimsenin bedeninde veya abdest organlarında suyun deriye ulaşmasına engel olacak bir madde bulunmamalıdır.(Aliyyü’l-kârî, Fethu bâbi’l-‘inâye, 1/73). Ancak mesleğini icra ederken tırnaklarına boya yapışan boyacı veya tırnaklarının arasına çamur girip de çıkartamayan çiftçi ve benzeri meslek sahipleri bundan müstesnadır. (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/4, 5; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/154). Bu kimseler için cilde yapışan ve tırnak aralarında kalan hamur, mum, zamk, boya vb. şeyler abdest ve gusle engel olmaz. Fakat isteğe bağlı olarak vücuda sürülen ya da yapıştırılan ve suyun bedenle temasına engel olan boya, oje, ruj gibi maddeler, bu ruhsatın dışındadır.

Böyle maddeler suyun bedenle temasına engel olursa abdest ve gusle de engel olurlar. Bunların abdest veya gusülden önce giderilmesi gerekir. Saça sürülen jöle ise bir tabaka oluşturmadığından abdest ve gusle engel olmaz.

Bir kadın önce abdestini alıp sonra ojeyi sürebilir. Yalnız bir sonraki namaz vaktinde tekrar abdest alması gerekirse ojeyi silmesi gerekir.