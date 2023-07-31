Ömer Seyfi Aktülün'ün acı günü AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın eski yöneticilerinden olan Ömer Seyfi Aktülün'ün annesi vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'nden kaldırılacak.

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AK Parti ailesinden üzücü haber...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurucularından ve eski yöneticilerinden Ömer Seyfi Aktülün annesini kaybetti.

Cenaze Çengelköy'den kalkacak

Aktülün'ün merhume annesi için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

Merhumenin cenazesi ikindi vakti Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'nden kaldırılacak.

Ömer Seyfi Aktülün kimdir

AK Parti'nin kuruluş aşamasında İstanbul teşkilatlanması sırasında görev alan Diyarbakır doğumlu Aktülün, siyasete de burada girdi.

AK Parti İstanbul teşkilatında yönetici olarak görev alan Aktülün, iş dünyasında da çeşitli görevlerde bulundu.

Daha önce DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Aktülün, Türkiye'nin dışa açılan markalarından biri olan Şazeli'nin de kurucusu.

İş dünyasının etkili isimlerinden biri olan Aktülün, doğu edebiyatı eğitimi alırken Körfez dünyası iş çevrelerince tanınan Türk iş adamlarından biri oldu.