Onların adı 'Himba Kabilesi'! Hamile kalma ritüelleri hayret edilesi...

Kabile kadınlarının tamamen çıplak gezmesiyle bilinen etnik grup, ilginç doğum yöntemleri sayesinde dünyanın ilgisini çekmeyi başarıyor.

Kabilelerin kendilerine ait ritüelleri her zaman dikkat çekici olmuştur.

Ancak bu kabileler arasından bazılarının öyle gelenek ve yöntemleri var ki, herkes şaşıp kalıyor.

İşte bu kabilelerden biri de Himba kabilesi...

Özellikle 19. yüzyılda sığır salgını olarak bilinen hastalık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kabile, güneye doğru göç ederek nesillerini devam ettirmeyi başardı.

Ancak kabilenin kadınlarının hamile kalmak için yaptığı şey hayret edilecek cinsten.

HAMİLE KALMAK İÇİN AĞAÇ ALTINA OTURUYORLAR

Hamile kalmak isteyen kadın kabile tarafında kutsal kabul edilen ağacın altına oturarak bir şarkı mırıldanıyor. Bu şarkıyı daha sonrasında baba adayı ve diğer kabile üyeleriyle paylaşıyor. Şarkının ortaya çıktığı gün bebeğin doğum günü olarak ilan ediliyor.

CEZA YERİNE ŞARKI

Gelecekteki, başarıları da bu şarkıyla kutlanıyor. Hatta, ağladığında da bu şarkıyla teselli ediliyor ve sakinleştiriliyor.

Bir çocuk ilerleyen yaşlarında bir suç işlerse onu cezalandırmak yerine, tüm kabile üyeleri ona kendi şarkısına söyleyerek ona kim olduğunu hatırlatıyorlar.