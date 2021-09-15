Yolunu şaşırarak akşam saatlerinde bir eve giren şahin, ev halkına hareketli dakikalar yaşattı. Cep telefonuyla kaydedilen anlarda, ailenin heyecanı da kameraya yansıdı.

Ordu'daki Şahincili Mahallesi'nde oturan Salih Tepe ve ailesi, evlerinin penceresinden hızla içeriye giren şahinin şaşkınlığını yaşadı.

Evin içerisinde bir süre uçmaya çalışan şahin, evdekilere hareketli dakikalar yaşattı.

Şahin'in bir yandan karnını doyurmaya çalışan bir yandan da nasıl çıkarılacağını düşünen aile, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

"BİRDEN NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Şehrin göbeğinde evine giren şahinin şaşkınlığının yaşadığını dile getiren Salih Tepe, "Akşam saatlerinde evimin balkonunda oturuyordum. Birden ne olduğunu anlamadığım bir şey bana çarptı ve beni yere düşürdü. Sonrasında eve yetişkin şahinin girdiğini gördük. Bir süre odalarda dolaşan şahini yakalayarak yeniden dışarıya yara almadan saldık." dedi.

Ordu'da bir eve şahin girdi VİDEO









