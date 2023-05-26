Ordu'da dolandırıcıya 60 bin lira kaptırdı Altınordu'da dolandırıcılar, vatandaşın adına kredi çekip parayı kendi hesabına aktardıktan sonra aradı ve ‘Allah razı olsun, seni uğraştırdık’ dedi.

İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde özel sektörde çalışan evli ve engelli çocuk babası 43 yaşındaki Onur Tıkıç’ı bir süre önce arayan dolandırıcılar, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı.

Dolandırıcıların ‘kredi başvurunuz için aradık’ sözüne inanan Tıkıç, karşı tarafından verdiği talimatları yerine getirdi.

Kredi çekti, kartının limiti yükseltildi

İlk etapta 30 bin kredi çeken Tıkıç’ın, kredi kartı limiti de yükseltildi ve oradaki paralar da kullanıldı.

Onur Tıkıç, toplamda 60 bin lira dolandırıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Arayıp Allah razı olsun dedi"

Dolandırıldığını ileri süren Onur Tıkıç, şunları söyledi:

Beni banka adına aradılar ve kredi başvurusu yaptığımı söylediler. Ben başvuru yapmadığım halde beni bankanın uygulamasına yönlendirdi, o esnada kafam da dalgındı. Sonrasında hesabıma 30 bin lira aktarılmış ve o parayı da kendi hesabına aktarmış. Sonrasında taksitli avans yaptırmış, kredi kartının limitini yükseltmiş ve o parayı da almış. Sonrasında beni aradı ve ‘Allah razı olsun, kurban olayım’ dedi. Ben de 60 bin lira parayı onların hesabına göndermiş oldum.

"Banka ben istesem o kadar vermezdi"

İnsanların dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Tıkıç, şu ifadeleri kullandı: