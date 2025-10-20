Ordu'da hamsinin kilosu 70 liraya düştü: Vatandaşlardan biri sevinçten çiğ çiğ yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu'da balık tezgahlarının yıldızı hamsi oldu.

Türkiye’de 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu, özellikle hamsi ve istavritte bollukla devam ediyor.

Sezon başında kilogramı 300 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı, artan avlanma miktarıyla birlikte önce 100 liraya, ardından da bazı balıkçılarda 70 liraya kadar geriledi.

HAMSİYE YOĞUN İLGİ

Hamsinin ucuzlamasıyla tezgahlar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar, hamsinin tam mevsimi olduğunu belirterek bol bol tüketilmesi gerektiğini söyledi.

"ÇEŞİTLER AZ AMA HAMSİ BOL"

Balıkçı esnafı Faruk Arslantürk, vatandaşın daha fazla hamsi tüketebilmesi için fiyatları aşağı çektiklerini ifade ederek, "Şu anda Karadeniz’de hamside bolluk var. Talep çok güzel, diğer çeşitler az ama hamsi bol.

İnsanlara cazip geliyor, 2 gün önce 100 liraydı, şimdi 70 lira. Artık 1 kilo yerine 1,5 kilo alan var." dedi.

SEVİNÇTEN ÇİĞ ÇİĞ YEDİ

Hamsi fiyatlarının düşmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Enver Sağlam adlı vatandaş, "Ara sıra çiğ hamsi yerim ama bu kez sevinçten tezgahtan çiğ aldım.

İnsanlar fırsat buldukça yesin, diğer sebze ve meyveleri nasıl çiğ yiyorsak bunu da yemek lazım." diye konuştu.