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Osmaniye’de çocuk parkında yılan yakalandı

Osmaniye’de çocuk parkında yılan yakalandı

Osmaniye’de bir sitenin içerisinde bulunan çocuk parkında görülen yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.