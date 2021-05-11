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    Osmaniye’de çocuk parkında yılan yakalandı

    Osmaniye’de bir sitenin içerisinde bulunan çocuk parkında görülen yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 10:15
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    Osmaniye’de çocuk parkında yılan yakalandı

    Osmaniye'nin merkez Fakıuşağı Mahallesi 45018 Sokak üzerinde bulunan bir sitesinin çocuk parkında yılan gören vatandaşlar durumu Osmaniye Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yılanı bulmak için harekete geçti.

    DOĞAYA SALINDI

    Kısa süre içerisinde oyun aletlerinin yanında bulunan yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yılan ekipler tarafından yakalandı. Torbaya koyulan yılan mahalleye uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

    Osmaniye’de çocuk parkında yılan yakalandı ViDEO

    Osmaniye’de çocuk parkında yılan yakalandı #1

    Osmaniye’de çocuk parkında yılan yakalandı #2

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