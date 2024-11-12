AA & Ensonhaber

Merkez üssü Kaynaşlı olan ve 7,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, o dönem belde statüsündeki Konuralp Belediyesine ait halk otobüsünde yolculuk yapan Ünal, bir anda kendini yıkılan bir binanın enkazı altında buldu. Tam beş saat süren kurtarma çabalarının ardından ağır yaralı olarak kurtarılan Ünal, Sakarya ve İstanbul'da yaklaşık iki yıl süren tedavi süreciyle sağlığına kavuştu. Uzun yıllar özel sektörde çalışmasının ardından iki yıl önce emekli oldu.

O korkunç 12 Kasım 1999 gününde yaşadıklarını anlatan Ünal, Konuralp beldesine gitmek üzere terminalden bilet aldığını, ilk önce yanlış bir araca bindiğini ancak şoförün yönlendirmesiyle doğru otobüse geçtiğini söyledi.

Deprem anında araçta 36 kişi bulunduğunu ifade eden Ünal,

Bulvar çıkışında şoför aracı durdurup indi. Muhtemelen bir şey almak için markete gidiyordu. Tam o esnada deprem patladı. Sarsıntı o kadar şiddetliydi ki başım tavanla çarpıştı, ardından yanımızdaki bina üzerimize yıkıldı

diye hatırlıyor o anları.

"33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Otobüste çocukların ve öğrencilerin de bulunduğunu belirten Ünal, bir an için sessizliğin hakim olduğunu ve enkazdan kendi başına çıkabileceğini sandığını, ancak sarsıntı devam ettikçe binanın kalan parçalarının da üzerlerine yığıldığını ifade etti. "O anlarda çok fazla insan yardım için bağırıyordu" diyerek olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Kurtarma ekiplerinin, otobüsün ön kısmındaki enkaz demirlerini oksijen kaynağıyla keserek kendilerine ulaşmaya çalıştığını dile getiren Ünal,

Oksijen kaynağının ısısını başımın arkasında hissettim. Sesim duyulunca 'İçeride canlı var' dediler. Enkaz altında kaldığım ilk üç saati hatırlıyorum, ancak son iki saatim tamamen silinmiş. Kurtulduk ama 33 kişi hayatını kaybetti

sözleriyle o günü bir daha hatırlattı.

25 YIL ÖNCEKİ ACIYI, KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİYLE HİSSETTİ

Enkazdan ağır yaralı çıkarılan Ünal, sol bacağındaki kırıklar ve vücudundaki ezikler nedeniyle iki yıl süren bir tedavi sürecine girdi. Bu zorlu süreci şöyle anlatıyor:

Otobüsün korkulukları omzuma denk geldiği için omzum öne doğru kaymıştı. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi’nde altı büyük ameliyat geçirdim. Bu dönemde hızla kilo kaybettim; 80 kilodan 40-50 kilolara kadar düştüm. Böbreklerim çalışmıyordu, her gün altı saat süren hemodiyalize giriyordum. Doktorlar artık kurtarılamayacağımı düşündüğünde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk ettiler. Orada bana çok iyi baktılar. Demek ki kaderimiz varmış. Uzun süre hastanede yattım; sonunda platin takıldı, böbreklerim düzeldi. Fakat bu iyileşme, hayatımdan iki yıl aldı.

O acılı günün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerini televizyon ekranlarından izleyen Ünal, aynı derin acıyı yeniden hissettiğini ifade etti.

Depremlerin yarattığı büyük yıkıma dikkat çeken Ünal, sözlerine şöyle devam etti: