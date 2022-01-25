Özel araç kullanmak yasak mı, saat kaça kadar? 25 Ocak Salı trafik yasağı...

Özel araç kullanmak yasak mı, saat kaça kadar? 25 Ocak Salı trafik yasağı...

İstanbul adeta kara esir oldu. Kentte hava muhalefeti nedeniyle yaşam koşulları kısıtlanırken, Vali Yerlikaya otomobil sürücülerine uyarılarda bulundu. Peki özel araç kullanmak yasak mı, kaça kadar?

İstanbul’da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Uçak ve otobüs seferlerinin ertelenmesiyle yollarda kalan vatandaşlar, iş yerinden evine dönemeyenler, trafik kazaları...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da alınan önlemleri duyurmaya devam ediyor.

Vali Yerlikaya açıklamasında, ‘Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.’ ifadelerini kullandı ve yeni önlemi duyurdu.

Buna göre İstanbul'da toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecek.

Peki, özel araçla trafiğe çıkmak yasak mı, saat kaça kadar yasak? İşte detaylar...

ÖZEL ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAK YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" mesajını paylaştı.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'a kadar uzatıldığını duyurdu.