Paganizm nedir: Pagan inancı ve ritüelleri

Antik çağlardan bugüne kadar süregelen Paganizm, herhangi bir kutsal kitabı olmayan ve ilginç ritüelleri barındıran inanç sistemidir. Peki paganizm nedir, ritüelleri nelerdir? Sizler için anlattık.

İnsan içgüdüsel olarak kendisinden daha güçlü, her zaman yanında olan bir üstün varlığa inanma ihtiyacına sahiptir. Bu sayede hayatında karşı karşıya kaldığı zorlukları, engelleri, adaletsizliği aşar ve hakkın yerini bulacağına inanır.

Bu inanç ihtiyacı, Antik Çağ'a kadar dayanır.

Paganizm sadece bir din olarak görülmemeli, dinler sistemi olarak algılanmalıdır. Çünkü sadece bir dinden oluşmadığı gibi şemsiyesi altında pek çok dini ve inanışı barındırır.

20. yüzyıldan itibaren paganizm terimi, İbrahimi dinler öncesi eski pagan dinlerinin canlandırılmasıyla yeniden gündeme gelmiştir.

Tek tanrılı din inancından bile eski olan paganizm hakkında merak edilenleri yazdık...

PAGANİZM NEDİR

Paganizm, en iyi şekilde, doğanın yüceltilmesini temel alan bir grup din ve dinsel gelenek olarak tanımlanır.

Tek bir kurucu, yaratıcı veya kutsal kitap yoktur. Cennet de cehennem de dünyadadır. Bu nedenle "yeryüzü dini" olarak da adlandırıldığı olur.

Paganizme göre evrendeki her canlı ve her cisim Tanrı'nın bir yansımasıdır. Dünyanın ve evrenin sonsuz olduğuna inanan paganların çoğu reeenkarnasyona inanır. İnsan tekrar tekrar ve her defasında başka bir canlı ya da cisim olarak dünyaya gelir.

Aynı zamanda Paganlar, kadın ve erkeğin birbirine eşit olup dengede olduklarına inanır. Tanrı ve Tanrıça kavramı kutsal bir gerçeklik olup birbirinden üstün yanları yoktur.

PAGAN KİMDİR

Paganizm sözcüğü Latince “paganus“ sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcüğün anlamı köye ait, köylü demektir.

Yukarıda bahsedilen Paganizm sisteminin inançlarına sahip olanlara "pagan" denir.

Paganların en yaygın ibadet türleri ise dini törenlerdir. Bu törenler genellikle meditasyon, müzik, ilahiler, dualar, dans ve yemek paylaşımından oluşur.

PAGANİZM RİTÜELLERİ

Paganizm inanınca ibadetlerin basit olması temel esastır. Ayrıca geniş coğrafyalara yayılan Paganizm’de ibadet şekli çok sayıda çeşitlilik gösterir.

Pagan dinine mensup kişilerin cami, kilise, sinagog gibi bir toplanma ve ibadet yerleri bulunmaz ancak özellikle ağaçlar, sonra da tepeler, deniz kıyıları ve mağaralar oldukça kutsal mekanlardır.

Pagan ritüelleri, görsel olarak renklidir. Bir veya daha fazla tütsü, değnek, kadeh, beş köşeli yıldız, doğal taş gibi araçların kullanımını içerir. Birçok Pagan, ritüeller için elbiseler, pelerinler, çelenk taçları, kolyeler kullanır.

Paganizm ritüelleri denilince akla ilk gelen pratikler şunlardır: