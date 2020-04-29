Patlıcanın en güzel hali: İslim Kebabı #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sofralarınızı lezzetli hale getirecek yemek tarifimiz: İslim Kebabı!

Patlıcanın en sevilen hallerinden birini bugün sofralarınıza getiriyoruz. Lezzetiyle Ramazan ayının favori yemekleri olmaya aday İslim Kebabı, görüntüsüyle de gönülleri fethedecek…

Türk Mutfağı’nın meşhur yemekleri bu Ramazan’da da iftar sofralarınızdaki yerini alırken, nefisyemek.com olarak lezzetli tarifleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

İslim Kebabı Tarifi VİDEO

KALBİMİZE TAHT KURAN: İSLİM KEBABI

İftar sofralarına yakışan sunumuyla damaklarda unutulmaz tat bırakacak bir patlıcan yemeğine ne dersiniz?

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MALZEMELER

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 adet soğan

- 1 adet domates

- 3 adet patlıcan

- 1 adet sivri biber

- 4 adet çeri domates

- 300 gr kuzu kuşbaşı

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 1 litre su

- Kızartmalık yağ

YAPILIŞI

1. Tereyağını tencereye alıp eritin ve doğradığınız soğanları ilave edip karamelize edin. Üzerine etleri de ekleyip renk alıncaya kadar kavurun. Doğradığınız domatesi, salçayı, tuzu ve karabiberi tencereye alıp 3 dakika daha kavurun. Suyunu ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve etler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

2. Kızartmalık yağı kızdırın ve uzun şeritler halinde kestiğiniz patlıcanların her iki yüzünü kızartın. Havlu kağıtta fazla yağını süzdürün ve orta noktaları üst üste gelecek şekilde 3'erli şekilde dizin. Orta kısmına pişen etten koyun ve uç kısımlarını ortada birleştirerek kapatın. Üzerine bir parça sivri biber ve çeri domates yerleştirip kürdanla tutturun. Tüm etleri aynı şekilde patlıcan şeritlerine sardıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.

3. Etten artan suyu fırın tepsisine döküp, önceden ısıttığınız 170°C fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirin ve sıcak olarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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