Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmanın faziletleri Pazartesi ve perşembe günlerinde Amellerin Allah'a arz olduğunu söyleyen Hz. Peygamber(s.a.v), bu günleri Oruç tutarak geçirmenin çok faziletli olduğunu hadislerinde bildirmiştir. Peki Pazartesi Perşembe günleri oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Neden Pazartesi ve Perşembe ? Tüm detaylarıyla sizin için araştırdık...

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'Oruç Tut Sıhhat bul' buyuran ve orucun sağlıkla bağlantısı olduğunu vurgulayan Hz. Peygamber (s.a.v), her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya özen gösterirdi ve bunu ümmetine tavsiye ederdi. Peki neden Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmalıyız? Bu konuda hangi Hadis-i şerifler var?

Hz. Peygamber (s.a.v.) hem maddî hem de mânevî kişiliğinin ortaya çıktığı pazartesi gününü, bu güzelliklerin bir takdiri ve teşekkürü olarak oruçlu geçirmeye çalışmıştır.

Ebû Katâde radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu:

"O gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür." (Müslim, Sıyâm 197, 198)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Pazartesi ve perşembe günleri ameller (Allah'a) arz olunur. Ben, oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim." (Tirmizî, Savm 44. Ayrıca bk. Müslim, Birr ve's-sıla 36 (ancak burada oruçla ilgili kısım yer almamaktadır); Nesâî, Sıyâm 70)

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri orucuna özen gösterirdi." (Tirmizî)

Kulların amelleri günlük olarak sabah ve akşam Allah'a yükseltilir, haftalık olarak pazartesi ve perşembe günleri arzolunur. Yıllık olarak da şaban ayında sunulur. Bu birbirinden farklı olan durumlarla ilgili ayrı ayrı hadisler vardır. Ancak hemen belirtelim ki, durum farklılığından dolayı bu hadisler arasında herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Her biri farklı zamanlardaki işlemleri haber vermektedir.

Peygamber Efendimiz, şâban ayını ne ölçüde oruçlu geçirmeye çalışırdı. Pazartesi ve perşembe günlerinde "amellerinin oruçlu iken arz olunmasını istediği için" oruç tutardı. Ayrıca Müslim'in rivayet ettiği bir başka hadiste de (Birr ve's-sıla 35) "Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır..." buyurulmaktadır.