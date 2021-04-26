Pembe Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Pembe Ay hakkında..

Ay'ın Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığı an olan Pembe Ay için geri sayım başladı. Peki Pembe Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? Türkiye'den görmek mümkün mü? İşte detaylar..

2021 yılının en etkileyici doğa olaylarından biri olacak Süper Pembe Ay’a kısa bir süre kaldı.

En büyük ve en parlak Ay görüntüsünü sunacak olan Süper Pembe Ay, kısa bir süre sonra gökyüzünde görsel bir şölen sunacak.

Peki Pembe Ay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Pembe Ay Türkiye'den görülecek mi? İşte cevabı...

PEMBE AY NEDİR?

Pembe Ay’a Süper Ay’da deniliyor. Süper ay da denilen gök olayı, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğu zaman ve Ay, dolunay evresinde iken oluşmaktadır.

Ay, normalden %7 daha büyük ve %15 daha parlak görünmektedir.

İyi bir teleskopla bakıldığında pembe tonlarında, turuncuya yakın bir renk tonu ile izleyebileceğiniz Süper Ay, aslında kuzey baharının ilk dolunayı olmasından dolayı geleneksel olarak "Süper Pembe Ay" olarak biliniyor. Bu ismi ise, Kuzey Amerika'nın doğusunda ilkbahar mevsiminde çiçek açan pembe bir çiçek olan Phlox Subulata'dan alıyor.

PEMBE AY NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

26 Nisan Pazartesi gecesi Pembe Ay'ı görmek mümkün.

Bu yılki iki süper aydan ilki olan bu dolunay, gün batımından sonra görülebilecek ve en yüksek aydınlığa saat 23: 33'te (EDT) ulaşacak.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'ın salı günü sabahına kadar görüneceğini duyurdu.

PEMBE AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

2021 yılının ilk Süper Ay'ı bu akşamdan itibaren Türkiye'den de gözlemlenebilecek.