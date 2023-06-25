Peygamber Efendimizin sağlık tavsiyeleri ortaya çıktı: İşte o sırlı reçete...

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatı sadece maneviyatımızı değil, sağlığımızı da derinden etkiliyor.
O'nun bize aktardığı sağlık tavsiyeleri, günümüzde de geçerliliğini koruyarak sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarını sunuyor.
Peygamber Efendimiz, sağlığımızın korunması ve iyileştirilmesi için önemli öğütlerde bulunmuştur. Bu öğütler hem bedensel hem de zihinsel sağlığımızı koruyor.
İşte Peygamber Efendimizin sağlık tavsiyelerinden bazıları:
Hz. Muhammed (s.a.v) sağlık tavsiyeleri
- Narı içindeki zar ile yiyiniz. Muhakkak ki o mideyi temizler.
- İncir yiyiniz. Eğer iddia etsem ki cennetten bir meyve geldi, o da incir desem sözümde yalancı olmam. Basurdan kurtarır, siyatiğe iyi gelir.
- Çörek otuna kıymet veriniz. Muhakkak ki o ölümden başka her derde şifadır.
- Mercimek yemeye devam ediniz. Mercimeği 70 peygamber övmüştür. Kanser gibi hastalığı olanlar mercimek ve sığır eti yemelidir.
- Yiyecek ve içeceklerinizin kaplarının ağzını açık bırakmayınız.
- İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunda aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.