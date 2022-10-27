PlayStation Plus kasım oyunları hangileri! PS Plus Kasım 2022 ücretsiz oyunlar!

Aylık ücretsiz PlayStation Plus oyunları, oyunseverlerin gündeminde yer alıyor. PlayStation Plus 2022 Kasım oyunları belli oldu. İşte PS Plus kasım ücretsiz oyunlar...

Aylık ücretsiz PlayStation Plus oyunları, Sony’nin abonelik hizmetinin PS Plus Essential katmanı için en önemli avantaj olmaya devam ediyor.

Abonelere her ay üç ücretsiz oyun sunuluyor ve bu oyunlar, kendi kullanılabilirlik pencereleri içinde talep edilen sürece sonsuza kadar kütüphanede tutulabiliyor.

Her ay PS Plus kitaplığına ücretsiz oyunlar ekleyen Sony'nin, kasım ayında sunacağı yeni içerikler belli oldu.

Oyunseverler, her ay PlayStation Plus ücretsiz sunulan oyunları araştırıyor. Peki kasım ayı PlayStation Plus ücretsiz oyunlar hangileri? İşte detaylar...

PS Plus Kasım 2022 ücretsiz oyunlar

Heavenly Bodies (PS4/PS5)

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Nioh 2 (PS4/PS5)

PS Plus Kasım 2022'de sunulacak ücretsiz oyunlardan ilki Nioh 2. Bu oyun bilmeyenler için, Ninja Gaiden'ın keskin kılıç oyununu Dark Souls'un mekaniğiyle birleştiren Team Ninja'nın yokai öldürme aksiyon oyunudur. Nioh 2, hem PS5 hem de PS4 için ücretsiz olarak sunulacak.

Listede yer alacak bir başka oyun ise Lego Harry Potter Koleksiyonu. Oyun 2016'da piyasaya sürüldüğü için çok yeni olduğu söylenemez. Ancak yıllardır oyuncuların ilgisin gördü ve popülerlik yakalamaya da başardı. Eğer daha önce Lego Star Wars: The Skywalker Saga oynadıysanız, kesinlikle bu oyuna da göz atmanızda fayda var.

PS Plus Kasım 2022'de ücretsiz verilecek bir başka oyun ise Heavenly Bodies. PS5 ve PS4 sürümlerinde de oynanabilen oyun, fizik tabanlı. Bulmacaları çözüp sıfır yerçekimi ortamını keşfederek heyecan dolu bölümlerde zaman geçirebilirsiniz.