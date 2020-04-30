Polisten minik Duru'ya Türk bayrağı sürprizi
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekibi, 3 yaşındaki Tanem Duru'nun ''Polisleri çok seviyorum'' sözlerini karşılıksız bırakmayıp evinde ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti.
- AA
- 30.04.2020 - 21:17
İstanbul'un Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki Tanem Duru'nun polis sevgisi dolayısıyla, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi kendisini ziyarete gitti.
Tanem Duru, evinin kapısında karşıladığı polisleri görünce büyük sevinç yaşadı.
TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ
Ekipte görevli polisler, ''Teşkilatımız adına sana en değerli olan şanlı bayrağımızı getirdik." diyerek, Türk bayrağı hediye etti.
Polisten minik Duru'ya Türk bayrağı sürprizi İZLE
"EVDE KAL TÜRKİYE"
Tanem, ziyaretin ardından penceresinden Türk bayrağını dalgalandırarak, polislere, "Evde kal Türkiye" diye seslendi.