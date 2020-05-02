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Ramazan ayında zikir çeken papağan paylaşılıyor

Ramazan ayında zikir çeken papağan paylaşılıyor

Koronavirüs salgınından dolayı evlerine kapanan milyonlarca kişi, sosyal medyada tüm zamanını geçirirken, yapılan paylaşımlar dikkat çekiyor. Onlardan biri de zikir çeken papağan...