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- Ramazan ayında zikir çeken papağan paylaşılıyor
Ramazan ayında zikir çeken papağan paylaşılıyor
Koronavirüs salgınından dolayı evlerine kapanan milyonlarca kişi, sosyal medyada tüm zamanını geçirirken, yapılan paylaşımlar dikkat çekiyor. Onlardan biri de zikir çeken papağan...
- Haber Merkezi
- 02.05.2020 - 13:30
Bu yıl Ramazan ayı, istenildiği ve beklenildiği gibi değil.
Koronavirüs salgını nedeniyle hemen herkes evinde Ramazan'ı karşılarken, zamanın çoğu sosyal medyada geçiyor.
Özellikle öğrenciler ve çalışmayanlar, hesaplarından birbirinden renkli videolar paylaşarak, biraz olsun depresip hallerden kurtuluyor.
ZİKİR ÇEKEN PAPAĞAN
O görüntülerden biri de her Ramazan ayının rutini haline dönüşen zikir çeken papağan videosu...
Besleme çekerek konuşmaya başlayan papağan, sonrasında zikirle devam ediyor. Papağanın yeteneği görenleri hayrete düşürüyor.