Ramazan'da Fetih Suresi okumanın fazileti nedir? Fetih Suresi okunuşu ve anlamı..

Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Fetih Suresi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve ashabı Medine’ye dönerken nazil olmuştur. Peki, Ramazan'da Fetih Suresi okumanın fazileti nedir?

Allah Resulü'nün 'her şeyden daha değerli, güzel bir sure' olarak tanımladığı bir sure olan Fetih suresi, Kur’an-ı Kerim’in kırk sekizinci suresidir. Hicretin 6. yılında, Hudeybiye’den Resulallah’ın dönüşü sırasında Medine ve Mekke arasında inmiştir.

Yirmi dokuz ayetten oluşan bu sure adını, 1, 18 ve 27. ayetlerde geçen ''feth'' kelimesinden almıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve ashabının Medine'ye dönüşü sırasında nazil olduğu belirtilmektedir. Bir fetih ve büyük fetih manalarına gelen bu kelimeyle Mekke’nin fethedileceğine işaret edilmiştir.

Müslüman alemi için oldukça önemli olan Fetih Suresi





FETİH SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan tüm surelerde olduğu gibi Fetih Suresi'nde de çok mühim bilgiler yer almıştır. Hadis kaynaklarında, Fetih Suresi fazileti ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.

Fetih Suresinin fazileti hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), şu açıklamayı yapmıştır:

"Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sûre gönderildi.''

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bunu söyledikten sonra Fetih sûresini okumuştur. (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

FETİH SURESİ KONUSU NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'in kırk sekizinci suresi olan Fetih Suresi, 29 ayettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve ashabının Medine'ye dönüş yolu sırasında indiği rivayet edilmiştir.

İslam alemi için mühim bir yere sahip olan bu surede temel olarak Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye Antlaşması'ndan söz edilmiştir. Suredeki 1, 18 ve 27. ayetlerde yer alan ''fetih'' kelimesi ile Mekke'nin fethedileceği müjdesi verilmiştir.

FETİH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahîm

İnna fetahna leke fethan mubina.

Li yagfire lekallahu ma tekaddeme min zenbike ve ma teahhare ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan mustekima.

Ve yansurekallahu nasran aziza.

Huvellezi enzeles sekinete fi kulubil mu’minine li yezdadu imanen mea imanihim, ve lillahi cunudus semavati vel ard, ve kanallahu alimen hakima.

Li yudhilel mu’minine vel mu’minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve yukeffire anhum seyyiatihim, ve kane zalike indallahi fevzen azima.

Ve yuazzibel munafikine vel munafikati vel muşrikine vel muşrikatiz zannine billahi zannes sev’i aleyhim dairetus sev’i, ve gadiballahu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem, ve saet masira.

Ve lillahi cunudus semavati vel ard, ve kanallahu azizen hakima.

İnna erselnake şahiden ve mubeşşiren ve nezira.

Li tu’minu billahi ve resulihi ve tuazziruhu ve tuvakkıruh, ve tusebbihuhu bukreten ve asila.

İnnellezine yubayiuneke innema yubayiunallah, yedullahi fevka eydihim, fe men nekese fe innema yenkusu ala nefsih, ve men evfa bi ma ahede aleyhullahe fe se yu’tihi ecren azima.

Se yekulu lekel muhallefune minel a’rabi şegaletna emvaluna ve ehluna festagfir lena, yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim, kul fe men yemliku lekum minallahi şey’en in erade bikum darren ev erade bikum nef’a, bel kanallahu bi ma ta’melune habira.

Bel zanentum en len yenkaliber resulu vel mu’minune ila ehlihim ebeden ve zuyyine zalike fi kulubikum ve zanentum zannes sev’i ve kuntum kavmen bura.

Ve men lem yu’min billahi ve resulihi fe inna a’tedna lil kafirine saira.

Ve lillahi mulkus semavati vel ard, yagfiru li men yeşau ve yuazzibu men yeşau, ve kanallahu gafuren rahima.

Se yekulul muhallefune izentalaktum ila meganime li te’huzuha zeruna nettebi’kum, yuridune en yubeddilu kelamallah, kul len tettebiuna kezalikum kalallahu min kabl, fe se yekulune bel tahsudunena, bel kanu la yefkahune illa kalila.

Kul lil muhallefine minel a’rabi setud’avne ila kavmin uli be’sin şedidin tukatilunehum ev yuslimun, fe in tutiu yu’tikumullahu ecren hasena, ve in tetevellev kema tevelleytum min kablu yuazzibkum azaben elima.

Leyse alel a’ma haracun ve la alel a’reci haracun ve la alel maridı harac, ve men yutııllahe ve resulehu yudhılhu cennatin tecri min tahtihel enhar, ve men yetevelle yuazzibhu azaben elima.

Lekad radiyallahu anil mu’minine iz yubayiuneke tahteş şecereti fe alime ma fi kulubihim fe enzeles sekinete aleyhim ve esabehum fethan kariba.

Ve meganime kesireten ye’huzuneha, ve kanallahu azizen hakima.

Vaadekumullahu meganime kesireten te’huzuneha fe accele lekum hazihi ve keffe eydiyen nasi ankum, ve li tekune ayeten lil mu’minine ve yehdiyekum sıratan mustekima.

Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahu biha, ve kanallahu ala kulli şey’in kadira.

Ve lev katelekumullezine keferu le vellevul edbare summe la yecidune veliyyen ve la nasira.

Sunnetellahilleti kad halet min kabl, ve len tecide li sunnetillahi tebdila.

Ve huvellezi keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni mekkete min ba’di en azferekum aleyhim ve kanallahu bi ma ta’melune basira.

Humullezine keferu ve saddukum anil mescidil harami vel hedye ma’kufen en yebluga mahıllehu, ve lev la ricalun mu’minune ve nisaun mu’minatun lem ta’lemuhum en tetauhum fe tusibekum minhum maarratun bi gayri ilm, li yudhılallahu fi rahmetihi men yeşau, lev tezeyyelu le azzebnellezine keferu minhum azaben elima.

İz cealellezine keferu fi kulubihimul hamiyyete hamiyyetel cahiliyyeti fe enzelallahu sekinetehu ala resulihi ve alel mu’minine ve elzemehum kelimetet takva ve kanu e hakka biha ve ehleha ve kanallahu bi kulli şey’in alima.

Lekad sadakallahu resulehur ru’ya bil hakk, le tedhulunnel mescidel harame inşaallahu aminine muhallikine ruusekum ve mukassırine la tehafun, fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan kariba.

Huvellezi ersele resulehu bil huda ve dinil hakkı li yuzhirehu aled dini kullih, ve kefa billahi şehida.

Muhammedun resulullah, vellezine meahu eşiddau alel kuffari ruhamau beynehum terahum rukkean succeden yebtegune fadlen minallahi ve rıdvanen simahum fi vucuhihim min eseris sucud, zalike meseluhum fit tevrat, ve meseluhum fil incil, ke zer’in ahrece şat’ehu fe azerehu festagleza festeva ala sukıhi yu’cibuz zurraa, li yagiza bihimul kuffar, vaadallahullezine amenu ve amilus salihati minhum magfireten ve ecren azima.

FETİH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla