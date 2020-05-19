Ramazanda ziyaret mümkün olsaydı gideceğimiz mabetler

Ramazan ayında camileri dolaşmak, en köklü adetlerimizden birisini oluşturuyor. Koronavirüs salgını nedeni ile bu yıl evde kalındığı için maalesef bu adeti yerine getiremiyoruz.

Koronavirüs salgını nedeni ile bu Ramazan, her zaman görmeye alışkın olduğumuz ve akın akın gittiğimiz etkinlikler de ertelendi. Bu ekinliklerin Sultanahmet Meydanı’nda olanına katılmak ve Gülhane Parkı’na da yayılan büyük bir alanda oruç açmak ritüeli gibi pek çok plan bir dahaki seneye ertelendi.

İSTANBUL’DA RAMAZAN ZİYARET ROTASI

Mümkün olsaydı ve Ramazan ayında güzel havanın da etkisiyle nerelere giderdik diye düşünecek olursak; İstanbul’da rotamızı belirlemek hiç de zor değil. Bu tercih kişilere göre değişse de büyük bir kitlenin seçimi hemen hemen ortak.

ZİYARETE GİTMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİĞİMİZ CAMİLER

Ziyaret etmeyi alışkanlık haline getirdiğimiz camileri düşündüğümüzde aklımıza ilk gelenler; Şehzade Cami, Fatih Cami, Hırka-i Şerif Cami, Sultanahmet Cami, Süleymaniye Cami, Eyüp Sultan Cami, Beyazıt Cami, Yeni Cami, Nuriosmaniye Cami, Mihrimah Sultan Cami olarak sıralanıyor. Büyük Çamlıca Cami de yakın zamanda bu listeye eklenecek gibi gözüküyor.

Tabii gezenler bilirler sadece büyük camiler değil küçük ve hatta cemaati az olan camilere de gitmek adetlerden birisi. Bunlardan da ilk aklımıza gelenleri Murat Paşa Cami, Pertevniyal Valide Sultan Cami, Cihangir Cami ve Kuşkonmaz Cami şeklinde sıralayabiliriz.

İSTANBUL’UN TÜRBELERİ

Ziyaret etme alışkanlığı geliştirdiğimiz türbeleri sayacak olursak; Eyüp Sultan Türbesi, Tuzbaba Türbesi, Zuhurat Baba Türbesi, Yuşa Hazretleri Türbesi, Oruç Baba Türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ve niceleri şeklinde gelişen liste uzuyor.

DUALAR EDİLİYOR

Ramazan ayında cami ziyaretlerinde namaz kılmak, dua etmek; türbelerde de orada bulunan zat’ın huzurunda edilen dualar insana manevi güç ve derin bir huzur veriyor.

SÜLEYMANİYE CAMİ’NİN YERİ FARKLI

Ramazan ayında gidilecek mabetler listesinin başında olan Mimar Sinan’ın bize kazandırdığı dev eser Süleymaniye Cami, İstanbul Üniversitesi’nin bitiminde başlıyor.

BÖLGE 16’NCI YÜZYILI GÜNÜMÜZE TAŞIYOR

Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında inşa edilen caminin etrafında eski eserlerin bulunması ve bölgenin az yapılaşma olması, orada zamanın adete durmasına neden oluyor. Caminin içinde bulunduğu külliye, bir tarafındaki mezarlık, türbeler ve büyük bahçesi ile çok farklı bir atmosfere sahip.

SADELİK VE ESTETİK BİRARADA

Süleymaniye Cami’nin zamanın şartlarının çok üzerindeki teknik alt yapısı, sadelik üzerine dayalı mimari estetiği, aydınlatmasından çıkan isin mürekkep yapımında kullanılmasına kadar düşünülmüş ince detayları, güzelliğine güzellik katıyor.

PENCERE VE VİTRAYLARI GÖZ ALIYOR

Mihrabın yaslandığı duvardaki vitraylı pencereler ve mihrabın iki yakasındaki çerçeveler göze çarpıyor. Cami 128 pencereyle ve onlarca kandille aydınlatılmış durumda. Bu kandillerin yere yakın olmasının getirdiği çok amaçlılık bile, o günün zarif düşüncesinin eseri.

4 MİNARE, 10 ŞEREFE

Caminin beyaz mermerden inşa edilmiş iç avlusunun dört köşesinde yükselen; ikisi üç şerefeli, ikisi de iki şerefeli dört minaresi var. Camideki 4 minare, Kanuni’nin İstanbul’un fethinden sonraki dördüncü padişah oluşunu; minarelerdeki 10 şerefeyse, onuncu padişah oluşunu anlatıyor.

FASULYECİLERDE YÜZLERCE KİŞİYLE BİRLİKTE ORUÇ AÇMAK

Ziyaret sonrasında caminin hemen önündeki alanda yer alan fasulyecilerin caddeye taşan masalarında, çok büyük bir kalabalıkla birlikte iftar açmak, sonrasında tüm İstanbul’a hakim manzarasından şehri kuşbakışı seyretmek anılara anı katıyor. Burada Mimar Sinan’ın türbesini ziyaret etmek de mümkün. Tabii bu koronavirüs nedeni ile bir sonraki senelere ertelediğimiz rütüellerin arasına girdi.

ŞEHZADE CAMİ

İçinde Helvai Yakup Efendi’nin türbesinin de bulunduğu Şehzade Cami, Şehzade Sultan Süleyman tarafından 1543-1548 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırıldı.

FATİH CAMİ

Fatih Cami, Fatih Sultan Mehmed tarafından, Atik Sinan’a inşa ettirildi.

HIRKA-İ ŞERİF CAMİ

Hırka-i Şerif Cami, 1851’de padişah Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilerek, ibadete açıldı.

SULTANAHMET CAMİ

Sultanahmet Cami, 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından mimar Sedefkar Mehmed Ağa'ya yaptırıldı.

EYÜP SULTAN CAMİ

Eyüp Sultan Cami, 1458'de yapıldı, yapımından sonra günümüze gelene kadar bir çok değişiklik yaşadı.

YENİ CAMİ

Yeni Cami ya da Valide Sultan Camii’nin temeli, 1597 yılında Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan'ın emriyle atıldı. 1665'te zamanın padişahı IV. Mehmed'in annesi Turhan Hatice Sultan'ın büyük çabaları ile tamamlandı.

MİHRİMAH SULTAN CAMİ

Mihrimah Sultan Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan için Mimar Sinan'a, Üsküdar iskele meydanında yaptırdığı cami.

PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİ

Pertevniyal Valide Sultan Cami, Sultan II. Mahmut'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan tarafından 1869-1871 yılları arasında inşa edildi. Montani’nin mimari olduğu camiinin planlarını Sarkis Balyan çizdi, Hagop Balyan'ın katkı sundu.

CİHANGİR CAMİ

Beyoğlu, Cihangir yokuşundaki Cihangir Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Şehzade Cihangir için Mimar Sinan'a yaptırıldı. Sonra cami deprem ve yangınlarda defalarca tadilat gördü, en son olarak da 1889'da II. Abdülhamid tarafından yenilendi.

KUŞKONMAZ CAMİ

Üsküdar Salacak tarafı ve sahilde olan Kuşkonmaz Cami, Vezir Şemsi Ahmed Paşa tarafından 1580 yılında Mimar Sinan'a yaptırıldı.