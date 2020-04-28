Ramazanın olmazsa olmaz lezzeti: Tahin Helvası #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken iftar sofralarınızı lezzetli hale getirecek tatlı tarifimiz: Tahin Helvası!

Arapça' da tatlı anlamına gelen helva, ilk olarak Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde yapılmış, varlığıyla kültürümüzü en derinlerden etkilemiştir. Kederini paylaşmada, sevincine ortak etmede hangi sebep olursa olsun eş, dost ve akrabayla bir tabak helva yemek adettendir.

Günümüzde hazır olarak tükettiğimiz, sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi tahin helvasını sizler için en doğal haliyle hazırladık. En önemli püf noktası ise tahinin kalitesi. Çifte kavrulmuş bir tahininiz varsa işiniz çok kolay. Biz onu bu kez sade tercih ettik, ancak siz dilerseniz içerisine dilediğiniz yemişi ilave edebilirsiniz. Nefisyemek.com olarak mutfakta harikalar yaratmanızı görev biliyoruz ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet; evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

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Tahin Helvası Tarifi VİDEO

EV YAPIMI: TAHİN HELVASI

Sadece 3 malzemeyle hazırlayacağınız Türk Mutfağı'nın klasikleşmiş lezzetlerinden Tahin Helvası, balık yemeklerinden sonra en çok tercih edilen tatlı olarak karşımızda…

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MALZEMELER

- 1 su bardağı çifte kavrulmuş tahin

- 1 su bardağı un

- 1 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

1. Geniş bir tavanın içerisine unu alın ve kısık ateşte kaşık yardımıyla karıştırarak kavurun.

2. Bu şekilde unun kokusu çıkana kadar ve rengi değişene kadar 10 dakika kadar kavurun. Kavrulan unu ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

3. Ayrı bir tavanın içerisine tahini alın ve orta ateşte karıştırarak ısıtmaya başlayın. Güzelce ısınınca içerisine pudra şekerini ilave edin ve karıştırın. Ardından azar azar unu ekleyin. Kıvamını toparlamaya başladığında un ilave etmeyi bırakın.

4. Bir kabın içerisini yağlı kağıt ile kaplayın. Helvayı bu kalıbın içerisine aktarın, yarım saat oda sıcaklığında dinlendirin ve ardından buzdolabında soğumaya bırakın.

5. Tamamen soğuyup sertleşince dilimleyerek servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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