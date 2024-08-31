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hattımıza gelen bir video izleyenleri gülümsetti.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaramaz bir marketteki 1 kilogram balı yedi.

FENALIK GEÇİRDİ

1 kilo balı yiyen yaramaz kedi olayın ardından fenalaştı.

O anları market sahibi an be an kaydetti. Market sahibiyle kedi arasında yaşanan diyalog, izleyenleri gülümsetti.

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