Rize'de 1 kilo bal yiyen kedi fenalık geçirdi Çayeli ilçesinde 1 kilogram bal yiyen kedi fenalaştı. O anları kaydeden market sahibinin kediyle arasındaki diyalog gülümsetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Özel Haber

Ensonhaber Whatsapp hattımıza gelen bir video izleyenleri gülümsetti.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaramaz bir kedi marketteki 1 kilogram balı yedi.

FENALIK GEÇİRDİ

1 kilo balı yiyen yaramaz kedi olayın ardından fenalaştı.

O anları market sahibi an be an kaydetti. Market sahibiyle kedi arasında yaşanan diyalog, izleyenleri gülümsetti.

Siz de haber olmasını istediğiniz içerikleri Whatsapp hattımızda bizimle paylaşın haberinizi yapalım!