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DHA

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD-AFAG) ekipleri, 4 Aralık 2024’te Antalya Konyaaltı’ndaki Çaltıcak Sahili’nde, fırtına sırasında annesinden ayrı düşüp yaşam mücadelesi veren yavru Akdeniz fokunu buldu.

Durumu değerlendirilen yavru, 8 Aralık’ta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne götürülerek rehabilitasyona alındı.

SAD-AFAG ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) iş birliğiyle yürütülen süreçte, fok günde 6 öğünle beslenmeye başlandı, ardından katı gıdaya geçip avlanma reflekslerini kazandı.

MAVİ SULARA BIRAKILDI

101 günlük bakımın ardından doğaya dönmeye hazır hale geldi.

Yavru fok, 19 Mart’ta Kemer ilçesine bağlı Çıralı mevkisine getirilerek Olympos Sahili’nden denize bırakıldı.

DENİZE DÖNMEKTE ZORLANDI

Sırtına uydu vericisi takılarak sahile bırakılan yavru fok, ilk olarak farklı noktalara giderek ölmek üzereyken kurtarıldığı denize dönmekte zorlandı.

Yetkililerin de yardımıyla yaklaşık 30 dakikanın ardından yavru fok, Akdeniz'in mavi sularına girdi.

ÖLÜ BULUNDU

Bugün saat 08.30 sıralarında İnceburun mevkisine gelen bir kişi, kayalık içerisindeki su birikintisinde, bir yavru fokun hareketsiz yattığını görünce durumu 112'ye bildirdi.

İhbarla adrese Sahil Güvenlik ve DKMP ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaşamını yitirdiği belirlenen yavru fokun, denizle buluşturdukları fok olduğunu tespit etti.

Yavru fokun cansız bedeni, nekropsi için SAD-AFAG ekiplerine teslim edildi. Fokun, kayalıklara çarparak yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.