İzmir'de otizm farkındalığı için yürüyüş

AA & Ensonhaber

Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, İzmir'de otizmli bireyler ve aileleri, İzmir Otizm Topluluğu öncülüğünde Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Etkinlikte, otizmli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapıldı. Lal Günsu Ergüven, açıklamasında otizmli bireylerin sorunlarının çözülmesini talep etti.

YEREL YÖNETİMLERE ÇAĞRI

Erdoğan Erdemirdöven ise yerel yönetimlere yönelik beklentilerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ve diğer belediye başkanlarımızdan, otizmli bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmek için kalıcı ve sürdürülebilir projeler geliştirmelerini bekliyoruz. İzmir’deki belediye hizmetlerinin, otizmli çocuklar ve yetişkinleri kapsayacak şekilde planlanmasını talep ediyoruz.

KLASİK VOSVOS'LAR DA EŞLİK ETTİ

Etkinlik, "Beni anlayın istiyorum", "Herkes biraz farklıdır", "Erken tanı, kaliteli eğitimle çocuk büyür, otizm küçülür" ve "Otizm her yıl artıyor, insanlık nerede hata yapıyor?" gibi mesajlar taşıyan pankartlarla devam etti.

Ayrıca, klasik Vosvos otomobillerinden oluşan renkli bir konvoy da gruba eşlik etti. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla son buldu.