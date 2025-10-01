Rize'de heyelan bölgesinde motokros heyecanı

20 Eylül’de Rize’nin Çamlıhemşin, Ardeşen, Çayeli ve İkizdere ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, birçok noktada heyelan ve toprak kaymasına neden oldu. Bölge halkı olumsuz etkilendi.

HEYELAN BÖLGESİ, MOTOKROS TUTKUNLARININ ROTASI OLDU

Vatandaşların mağduriyetine yol açan heyelanlar, motokros tutkunları için farklı bir deneyim sundu. Bir grup sporcu, Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisi’nde heyelanlı bölgelerde bir araya gelerek sürüş yaptı.

ADRENALİN DOLU ANLAR

Zaman zaman zor anlar yaşayan sürücüler, tehlikeye rağmen keyifli dakikalar geçirdi. Motokroscular, doğa şartlarının yarattığı zorlukları adrenalin dolu bir deneyime dönüştürdü.