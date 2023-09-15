Rize'de tezgahlarda hamsi bolluğu Av yasağının sona ermesinin ardından, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Tezgahta 50-75 TL’den alıcı bulan hamsi en çok tercih edilen balık olurken, yine aynı fiyattan satılan istavrit ise bol miktarda avlanmaya devam ediyor.

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İHA

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından, balıkçılar tezgahlarını doldurmaya başladı.

Bu sezon henüz palamut avı gerçekleşmezken, bol miktarda çıkan hamsi ise yüzleri güldürdü.

Tezgahta 50-75 TL’den alıcı bulan hamsi en çok tercih edilen balık olurken, yine aynı fiyattan satılan istavrit de bol miktarda avlanıyor.

"Vatandaş hamsiye doyacak"

Balıkçı esnaflarından Murat Kurt da bu sezon geçen yıla göre hamsinin daha iri ve bol olduğunu belirterek “Hamsi bol bu sene. Palamut daha tezgaha sifte yapamadık ama bu sene istavrit ve hamsi bol. Bu sene vatandaş hamsi ve istavrite doyacak” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)