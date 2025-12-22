Rize'nin deniz manzaralı Handüzü Yaylası kış sporlarının yeni adresi

Kar etkisini artırdı, kayak merkezleri yavaş yavaş misafirlerle doluyor.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı, şehir merkezine olan yakınlığıyla dikkat çeken Handüzü Yaylası da bu kış yoğun kar yağışıyla birlikte kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Bin 800 rakımdaki yayla, hem kolay ulaşımı hem de zirveden denizin görülebildiği eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

Karla kaplanan yaylada her yaştan vatandaş keyifli anlar yaşarken özellikle kar kalitesinin yüksek olması, kış sporlarına ilgi duyanların dikkatini çekiyor.

"EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Daha önce hiç bu kadar kar yağışına şahit olmadığını o nedenle de karın tadını çıkardıklarını dile getiren Safiye Mak, "Özlemişiz karı. O nedenle şuan çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Bu yıl ilk kez şahit oldum bu kadar fazla kar yağdığına. Normalde alışkın olmadığım bir ortam aslında. Günlerimiz güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

"BURADA GÜZEL BİR PİST AÇMIŞLAR"

Her yaştan insanın Handüzü Yaylası'nda keyifli vakit geçirdiğine değinen Gizem Yağız "Gerçekten çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Geçen yıl daha erken yağmıştı kar ama bu yıl biraz geç geldi. Güzel bir pist açmışlar burada. Çok mutlu olduk. Her yaştan insan burada eğlenebiliyor. Herkes çok güzel vakit geçiriyor." dedi.

KRİSTAL KAR KALİTESİ

Aslında bir su sporu olan Flyboard Dünya Şampiyonu olan fakat kış sporlarını da denemek istediği için Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'na gelen Kahraman Aktaş ise "Yaz sporlarından sonra kış sporlarını da denemek istedik ve Handüzü Yaylası'na geldik. Rakımımız bin 800 şu an ve ben tek olduğunu düşündüğüm bir noktadayım. Deniz manzarasına karşı snowboard ile kar sporları yapıyorum. Bunun yanında kar motorları ile turlar atıyoruz. Güneysu'daki kar tahminimce kristal. Bu da dünyada nadir bulunan kar kalitesinden bir tanesi. Şunu söyleyebilirim snowboard yapanların tercih ettiği tek kar. Diğer karlar yapıştığı için tercih edilmiyor. Handüzü Yaylası bence Türkiye'de 1 numara olacak." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN KAYAK YAPMAYA GELDİ

Bölgeye Rusya'dan gelerek kar sporları için Handüzü Yaylası'nı tercih eden Kristina Timonova da "Bu manzarada bir yeri dünyada hiçbir yerde bulamadım. Serbest snowboard yaptığım için burayı ayrıca seviyorum. Şu anda buraya gelmek için Batum Havalimanı'nı kullanıyoruz. Eğer Rize'ye Rusya'dan direk uçuşlar olursa burada turizm yüzde 100 artar." şeklinde konuştu.

Bölgede turizmcilik yapan Cihan Tüylüoğlu ise Handüzü Yaylası'nın en güzel özelliğinin denizi gören bir kış sporları merkezi olması olduğunu dile getirerek "Geçtiğimiz yıl kar 18 Ekim'de yağmıştı ancak bu yıl biraz geldi ama çok güzel geldi. Görünüşe göre de çok güzel kar yağışları olacak. Handüzü Yaylası güzel bir kış sporları merkezi olma yolunda ilerliyor. En büyük özelliği buranın denizi görmesidir. O nedenle de tektir. Burası Türkiye'de denizi tek gören spor merkezi diyebiliriz." dedi.