Aralık ayında bu yöntemi uygulayanlar, yazın kova kova kiraz topluyor

Birçok bahçede kendiliğinden yetişebilen kiraz ağaçları, bakımı kolay gibi görünse de düzenli müdahale edilmediğinde verim kaybı yaşatabiliyor.

Uzmanlara göre bu müdahalelerin başında doğru zamanda yapılan budama geliyor.

Budama ihmal edildiğinde kiraz ağaçlarında meyvelerin küçüldüğü ya da bazı yıllar hiç ürün alınamadığı belirtiliyor.

Peki, kiraz budaması hangi mevsimde yapılır, neden?

ARALIK AYINDA BUDAYIN

Kiraz ağaçlarının budanması denildiğinde akla ilkbahar ve sonbahar gelse de, uzmanlar doğru şartlar sağlandığında kış aylarında da budama yapılabileceğini belirtiyor. Özellikle Aralık ayı, kış budaması için en uygun dönem.

Uzmanlara göre kiraz ağacının budamaya hazır olduğunun en net göstergesi, özsu akışının durması ve dallarda yaprak kalmaması. Bu süreçte ağacın kış uykusuna girdiği ve yapılan kesimleri daha kolay tolere edebildiği belirtiliyor.

İklim koşulları da büyük önem taşıyor. Güney bölgelerde budama işlemi Aralık ayına kadar güvenle yapılabilirken, daha soğuk olan kuzey kesimlerde işlemin Kasım ayında tamamlanması tavsiye ediliyor. Havanın uzun süre ılık seyretmesi halinde ise geç sonbaharda yapılan budamanın da ağaca zarar vermediği belirtiliyor.

Kış budamasının temel amacı, ağacı seyrelterek verimi artırmak. Özellikle yaşlı ve hastalıklı dalların temizlenmesi, ağacın enerjisini sağlıklı sürgünlere ve meyve oluşumuna yönlendirmesini sağlıyor.

Deneyimli bahçıvanlar, kiraz ağaçlarında dal sayısından çok dal kalitesine odaklanılması gerektiğini vurguluyor. Az ama güçlü dalların bırakılması, çok sayıda fakat zayıf ve hastalıklı dallara kıyasla daha iyi sonuç veriyor.

Uzmanlar, genç kiraz fidanlarının kışın budanmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Kış budaması daha çok olgun ağaçlar için öneriliyor.