Robot süpürgelerde gizli kamera var mı? İFŞA OLMAYIN!

Robot süpürgelerde gizli kamera var mı? İFŞA OLMAYIN!

Bir robot süpürgedeki kamera, bir kadının tuvaletteki anlarını kayda aldı. Robot süpürge kullanan milyonlarca kişi, gizli kamera olup olmadığını sorguluyor.

Bir teknoloji firmasına ait robot süpürgenin içinde gizli kamera olduğu ortaya çıktı.

Robot süpürgedeki o kamera, bir kadının tuvaletteki anlarını kayda aldı. Görüntülerin internete düşmesiyle açıklama yapan teknoloji firması, suçu yazılımcı firmaya attı.

Evlerinde robot süpürge bulunan çok sayıda kullanıcı, ürünün güvenilirliğini sorgulamaya başladı.

Peki robot süpürgelerde kamera var mı? Robot süpürgeler kayıt mı alıyor? Robot süpürgeler görüntü kaydediyor mu? İşte detaylar...

Robot süpürgelerde kamera var mı?

Bazı robot süpürgelerde kamera özelliği bulunuyor.

Kameralar görüntü kaydetme amacıyla kullanılmadığı gibi internet ortamından bağlanıldığı zaman evinizi izleme imkanı da sunuyor.

Bazı robot süpürgelerde bulunan kameralar ise süpürgenin daha iyi konumlandırılması için kullanılıyor.

Çoğu robot süpürge ise kamerası ve lazeri olmadan, ön tarafında bulunan hassas tampon sayesinde duvar, mobilya gibi alanlara çarparak alanı temizlemektedir.