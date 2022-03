Şaban ayı ibadetleri: Şaban ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler

Üç aylardan ikincisi olan ve içerisinde Berat Kandili'ni barındıran Şaban ayı gelip çattı. Akabinde Şaban ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler araştırılmaya başlandı.

Üç ayların ikincisi olan ve Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilen Şaban ayı için bekleyiş sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 dini takvimler listesine göre, içerisinde Berat Kandili'ni barındıran Şaban ayı, 4 Mart 2022 Cuma günü yani bugün itibarıyla başladı.

Akabinde Müslümanlar, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay olan Şaban ayında yapılacak ibadetleri araştırmaya koyuldu.

Bu ayın faziletlerinden yararlanmak isteyenler Şaban ayında yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler, zikirler ve kılınacak namazları merak ediyor.

Peki Şaban ayında yapılacak ibadetler nelerdir? İşte, Şaban ayı faziletleri, namazları, duları, zikirleri ve tesbihleri...

ŞABAN AYI FAZİLETLERİ NELERDİR?

Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan'ın ikincisi olan Şaban ayı, İslam alemi için mübarek aylar arasında yer almaktadır. Ramazan'ın başlangıcını müjdeleyici olan bu ay, aynı zamanda içerisinde Berat Kandili'ni de barındırmaktadır.

Müslümanların günahlarından beraat ettiği Berat gecesi ve Müslümanların kıblesinin Kabe olması Şaban ayında gerçekleştiği için bu ay çok faziletlidir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay olarak rivayet edildiği için mümkün olduğunca ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmektedir.

Bu mübarek ayda oruç tutmak, kaza ve nafile namazları kılmak, sadaka vermek, tövbe etmek ve bunları Allah'ın rızasını kazanmak ve günahların affedilmesi için yapmak en faziletli ibadetler arasında yer almaktadır.

ŞABAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ''Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.'' buyurmuştur.

Şaban ayının büyük kısmını oruçlu geçiren Hz. Peygamber (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 176-177), “İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuş (Müsned, V, 201; Nesâî, “Ṣavm”, 70), ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir.

Şâbanın on beşinci gecesinde (Berat Gecesi) müslümanların Allah tarafından bağışlanacağı umulduğundan bu gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir önem verilmiştir.

Yine bu ay içerisinde beş vakit namazın yanı sıra, yoksullara yardım etmek, Kur'an okumak, dualar ve zikirlerle geçirmek alimler tarafından müminlere verilen tavsiyeler arasındadır.

Bu rivayetler sebebiyle şâban ayında oruç tutulması mendup olmakla birlikte Hz. Âişe’den nakledilen, Resûl-i Ekrem’in ramazan ayından başka hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği şeklindeki rivayeti yanında (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 176-177) oruç tutmanın farz olduğu ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı için şâbanın on beşinden sonra orucun azaltılması veya terkedilmesi tavsiye edilmiştir.

ŞABAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

Şaban ayı namazı nafile namazlardan biridir. Tesbih namazı da nafile namazlar arasında yer almaktadır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, ''Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.'' diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

“Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

ŞABAN AYINDA ÇEKİLMESİ GEREKEN ZİKİRLER?

Lâ ilâhe illallâhü velâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe'l-kâfirûn

Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Kafirler istemese de, biz taatımızı sırf O'na tahsis ederiz

Şaban ayında tesbih çekmek isteyenler genellikle şu sıralamayı takip ederler:

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: Ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbih: Ya Aziz Celle Şanühü

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf" Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz" Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabının büyük olduğuna inanılıyor.

Zikirler

Lâ ilâhe illallâhü velâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehüddîne velev kerihe'l-kâfirûn

Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Kafirler istemese de, biz taatımızı sırf O'na tahsis ederiz (Sayısı yok Şaban ayında hergün en az 3-7 kere)

10 arası her gün günde 100 kere ya Latif Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü

Oruç tutulması tavsiye edilen günler

1. gün

13. gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

14. gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

15. gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

30. gün

İlk Perşembe

Son Pazartesi

Son Perşembe

İbadetle geçirilmesi tavsiye edilen günler