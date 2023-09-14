Şadi Yazıcı sözünü tuttu: Engelli merkezinde cağ kebabı ziyafeti Söz verdiği gibi engelliler ve aileleriyle cağ kebabı ziyafetinde bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, misafirleriyle birlikte şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un ilçe Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı ile birlikte farklı bir belediyecilikle tanıştı.

Gerek ilçenin gerekse genel anlamda İstanbul'un sorunları ile yakından ilgilenen Yazıcı, sosyal projelere de en büyük önemi veren başkanlardan biri.

Başkan Yazıcı, Tuzla'da sık sık çocuklarla, engelli özel bireyler ve diğer vatandaşlarla bir araya geliyor, sorunları dinliyor, onlarla eğleniyor...

Misafirleriyle şarkı söyledi

Şadi Yazıcı bu kez, daha önce verdiği bir sözü yerine getirdi.

Tuzla Engelliler Merkezi'nde engelli ve aileleri ile bir araya gelen Yazıcı, söz verdiği gibi cağ kebabı ikram etti.

Ocağın başına da geçen Yazıcı, yemekten sonra misafirleri ile şarkı söyledi.

"Cağ kebabı sözüm vardı"

O eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Yazıcı, "Engelliler Merkezimizdeki kardeşlerime bir cağ kebabı sözüm vardı. Bugün bir aradayız. Sözümüzü tutuyoruz." dedi.