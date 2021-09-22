Sağlık Bakanlığı atama değerlendirme sonuçları açıklandı mı? PSB sonuç ekranı

Sağlık Bakanlığı tarafından ilk defa ve yeniden atama takvimi doğrultusunda alınan başvuruların değerlendirme sonuçları dört gözle bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemi yapılacağı açıklanmıştı.

İlan üzerine açılan başvurular 8 Eylül Çarşamba günü başlamış ve 14 Eylül'de sona ermişti.

Başvurularını yapan binlerce aday, değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sağlıkçılar, Personel Bilgi Sistemi (PSB) üzerinden sonuçları sıklıkla sorguluyor.

Peki Sağlık Bakanlığı atama değerlendirme sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı atama takvimi 2021...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı atama takviminde yer alan bilgilere göre, atama değerlendirme sonuçları 22 Eylül'de açıklanacak. Ancak henüz kesin bir saat verilmiş değil.

Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden ilan edilecek.

PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞİ

Personel Bilgi Sistemine girişler E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giriş yapmak için https://pbs.saglik.gov.tr/ adresine girdikten sonra ekrandaki "E-Devlet Girişi" butonuna basarak açılan sayfada hangi yöntemle giriş yapmak istiyorsanız seçerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

PSB GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ 2021

08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

30 Eylül 2021 Perşembe: Kura tarihi

15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati