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    Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

    Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere 31 bin 183 personel alımı yapılacak. Peki tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar..
    • 01.12.2022 - 10:45
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    Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır?

    Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bakanlık 1.183 sözleşmeli personel ve 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek.

    Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

    Ortaöğretim, ön lisans ve lisans seviyelerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının yer aldığı KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin resmi internet sitesinden erişime açıldı.

    Başvurular başladı

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 30 Kasım itibariyle başladı. Başvurular 5 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

    Başvuru nasıl yapılır?

    Başvuru yapacak adaylar tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi "https://www.osym.gov.tr" üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilirler.


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