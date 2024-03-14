Sahur programına bağlandı: "Başkasından çocuk yaptım karım hakkını helal etmiyor" Mustafa Karataş'ın sunduğu sahur programına katılan bir vatandaş, sorduğu ilginç soruyla hem Mustafa Karataş'ı hem de ekran başındaki seyirciyi şoke etti.

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ensonhaber.com

Kanal 7 ekranlarında Sahur Vakti programını sunan Mustafa Karataş, bir seyircinin sorusu ile neye uğradığını şaşırdı.

Antalya'dan soru sormak için katılan ve ismini vermeyen vatandaş, imam nikahı yaptığını söyledi.

İlk eşinin hakkını helal etmediğini de söyleyen seyirci, şu ifadeler yer verdi;

"Başka bir hanımdan çocuk buldum"

"Hocam benim 19 yıllık bir evliliğim var. 12 senedir hanımımdan çocuk istiyordum. O da çocuk olmasın diye doktor müdahalesi yaptırdı. Ben gittim başka bir hanımdan çocuk buldum imam nikahıyla." Bu sözlere şaşıran Mustafa Karataş ise "Nasıl buldun, nereden buldun?" dedi.

Karataş şaşırdı, rüya olup olmadığını sordu

"Biz ikinci hanımımla işte tanıştık. Evli olup olmadığımı sordu. Ben senden 1 çocuk değil 10 çocuk yine bulurum dedi." sözlerine şaşıran Karataş, rüya anlatıp anlatmadığını sordu. Soruyu soran vatandaş ise ikinci eşinden kızı olduğunu ve yine hamile olduğunu söyledi.

"Yaptığın doğru değil"

Seyirci devam eden sözlerinde, ilk eşinin hakkını helal etmediğini ve zina yaptığını ima ettiğini söyledi.

Karataş ise "Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkıyorsun. Çocuğu bahane ettin. Kendine göre imam nikahı kıydın. Bu doğru değil." dedi.