Sakarya'da KPSS'yi saniyelerle kaçırdı: Sağlık olsun Sakarya'da KPSS sınavını saniyelerle kaçıran aday, kapıların açılması için dil döktü ancak başarılı olamadı. Sınavı kaçıran ve içeri alınmayan aday, "Sağlık olsun" diyerek geldiği okuldan ayrıldı.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.

Uzun zamandır bu günü bekleyen binlerce aday, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Saat 10:15 sularında başlayan ve 130 dakika sürecek olan sınava ise bazı adaylar yetişemedi.

"Sağlık olsun" dedi sınava giremedi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi önünde adaylar ile yakınları yoğunluk oluşturdu. Kuyrukların oluştuğu sınav gününde adaylar, kimlik kontrollerinin ardından tek tek sınıflara alındı.

Kapıların kapanmasının hemen ardından gelen bir aday ise tüm çabalarına rağmen içeri alınmadı. Kapıların açılması için direnen aday, "Sağlık olsun" diyerek okuldan ayrıldı.

80 sorusu için bu defa 100 dakika

Saat 12.25’te sona erecek olan ilk oturumun ardından Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45 itibarıyla başlayacak ve adaylara 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

Sınava yetişmek için nefes nefese kalanlar...

Eskişehir’de de sınava giren binlerce memur adayı, sınav salonlarının yolunu tuttu. Sınava geç kalan adaylar sınav salonlarının bulunduğu binalara koşarak geldi.

Maratonları aratmayan koşu yarışında birçok aday son dakikada binaya giriş yaptı. Kapılar kapandıktan sonra binaya gelenler ise içeri giremedi.