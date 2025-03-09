İHA

Ramazan ayı dolayısıyla Sakarya'da Kutsal emanetler sergisi açıldı.

Müslümanların manevi hazinelerinin yer aldığı sergi vatandaşların ziyaretine açıldı.

40 MUKADDES ESER SERGİLENİYOR

Sakarya Ofis Sanat Merkezi’nde açılan sergide, Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in Sakal-ı ile Saç-ı Şerifleri, Kadem-i Şerif, Gubar-ı Şerif, Kisve-i Saadet, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri ve İslamiyet’in sembolü olan parçalar yer alıyor.

6 Mart ve 10 Mart’a kadar ziyarete açık olan sergiye vatandaşlar akın etti.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Sergi hakkında bilgi veren Cenk Özkanık, "Bu çok önemli ve manevi değerleri yüksek olan bir sergi. Vatandaşların sergimize ilgisi çok yoğun. Burada, peygamber efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'e ve onun yakınlarına ait olan eşyalar bulunmaktadır. Bu mukaddes emanetler, Erol Güzel’in himayesinde bulunmaktadır. Mukaddes Emanetler değişik yerlerden gelmektedir.

Sakarya dışında Konya’da da bir sergi var ve Ramazan boyunca devam edecek. Buradaki sergimiz birkaç gün içerisinde bitecek. Sergide çok önemli bir yere sahip olan Peygamber efendimize ait saç-ı şerif, sakal-ı şerif, Kabir örtüsü ve kabe örtüleri gibi 40 eşya var, bunlar manevi değeri çok yüksek emanetler." dedi.

"EMANETLERİ GÖRMEK BENİ DUYGULANDIRDI"

Sergi olduğunu öğrenince heyecanlandığını belirten Oğuzhan Şimşek, "Öğrendikten sonrada hemen geldik. Çok mutlu olduk, heyecanlandık. Hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların ilgisine hayret kaldım. Vatandaşların buradaki sergiye ciddi bir ilgisi var.

Buradaki emanetleri görmek beni hem heyecanlandırdı, hem duygulandırdı. Çok mutlu oldum. Hem Ramazan ayı olması hem de Mukaddes emanetlerin sergilenmesinden dolayı ilginin olması normal" diye konuştu.