Sakin bir hayat için İstanbul'dan taşındıkları Muğla kırsalında konteynerde yaşıyorlar İstanbul'dan Muğla'nın Seydikemer ilçesine taşınan ve satın aldıkları araziye koydukları konteynerde kendilerine sakin bir yaşam kuran çift, güneş ve rüzgardan enerji, yağmurdan da su ihtiyaçlarını sağlıyor.

AA & Ensonhaber

Makine mühendisi Süleyman Akdemir ve emekli eşi Serpil Akdemir, koronavirüs salgınının ardından daha sakin ve izole bir yaşam için Fethiye'ye yerleşmeye karar verdi. Daha sonra Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3 dönümlük bir arazi satın alan çift, buraya koydukları ve sıcak bir yuvaya dönüştürdükleri konteynerde hayatlarını sürdürmeye başladı.

Mimar kızlarıyla projesini hazırladıkları konteyner evin üzerine güneş paneli ile rüzgar türbini yerleştiren Akdemir çifti, evin bir odasını da kumanda odası yaptı.

Süleyman Akdemir, evlerinin bulunduğu bölgede elektrik ve su olmadığını söyledi.

Ürettiği enerjinin hayatlarını sürdürmeye yettiğini anlatan Akdemir,

Rüzgarlı havalarda rüzgar türbini, güneşli havalarda güneş panellerini kullanarak kendi elektriğimi üretiyorum. Yağmur suyu hasadı da yapıyorum, evde kullanma suyu olarak bunu kullanıyoruz. 150 tonluk bir sarnıç yaptım ve etrafta yağmur suyu toplama havuzlarım var. Aynı zamanda çatılardan biriken suları da tanklara toplayarak değerlendiriyoruz ve bahçedeki ağaçları da buradan suluyoruz.

diye konuştu.

"Şehirde göremediğiniz gökyüzünü seyrediyorsunuz"

Akdemir, depoladıkları enerjiyi özenli kullandıklarını ve geceleri ihtiyaç dışında elektrik harcamadıklarını dile getirdi.

Bahçede fazla aydınlatmaları olmadığını belirten Akdemir,

Buranın en güzel tarafı şehirde göremediğimiz gökyüzünü seyretmek. Bu çok keyifli. Bazen bütün ışıklarımı kapatıyorum ve yıldızları seyrediyorum. Gökyüzünü izlemenin keyfi hiçbir şeyde yok. Yakın zamanda bir teleskop da aldım. Yıldızları seyretmeye daha çok önem vereceğiz.

dedi.

"Doğayla iç içe olmak istedik"

Serpil Akdemir ise büyükşehrin stresinden kaçtıklarını, Fethiye'nin de kalabalıklaştığını hissettiklerinden daha huzurlu bir yer arayışına girdiklerini anlattı.

Doğayı çok sevdiklerini ve doğayla iç içe olmak istedikleri için sakin bir yere yerleşme kararıyla altyapısı olmayan bir yerden arazi aldıklarını belirten Akdemir, şunları kaydetti: