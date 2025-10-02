Salçanın kapağına 1 parmak sürün, dibini bozulmadan görün...

Mutfakta işinizi kolaylaştıran ve yemeklerin tadını doğrudan etkileyen malzemelerden biri de salça.

Ancak kavanozları açtığınızda çoğu zaman karşılaştığınız sorun, taze ve güzel görünmesine rağmen kısa sürede bozulması.

Özellikle yemek yaparken ihtiyacınız olduğu anda salçanın üzerinde kabarcıklar veya bozulma belirtileri görmek hem can sıkıcı hem de israf yaratıyor.

Bu sorunu ömrünüz boyunca bir daha yaşamayacaksınız, çünkü sırrı burada.

İşte, yapmanız gereken tek şey...

Tek ipucu kavanozun üzerine ince bir tabaka hardal sürmek.

Evet, kulağa sıra dışı gelebilir ama bir parmak kadar hardal, salçanın yüzeyinde doğal bir koruyucu katman oluşturur ve havayla temasını engelleyerek bozulmasını önler.

Artık yemek yaparken salçanız her zaman taze ve kullanıma hazır olacak.