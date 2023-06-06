Samsun Terme'de sel felaketi: Evler sular altında kaldı Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evler ve ahırlar sular altında kaldı. Sokakta hayvanlarının başında bekleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

İHA

Samsun ve çevresinde etkili olan sağanak yağış bölgenin birçok yerinde sel felaketini getirdi.

Terme ilçesi Aşağı Hüseyinmescit Mahallesi'nde ise kot farkından dolayı mahallenin tamamı sular altında kaldı.

Evlerini suya teslim eden vatandaşlar ahırlarındaki hayvanlarını alarak, korunaklı bölgelerde suyun çekilmesini bekliyorlar.

70 hayvan boğulma tehlikesi geçirdi

Mahalledeki bir üreticinin 70 adet hayvanının boğulma tehlikesi geçirdiğinin altını çizen Aşağı Hüseyinmescit Mahallesi Muhtarı Fahri Sakaoğlu,şu ifadeleri kullandı:

Bölgemizde şiddetli yağışların yaşanmasıyla beraber bir sel felaketi meydana geldi. Bizim mahallemizde de sel suları kapılarımıza kadar dayandı, evlerimizden çıkmak durumunda kaldık. Vatandaşlarımız ahırlarındaki hayvanların telef olmaması için hayvanlarla sokağa çıktılar.



Mahallemize sel sularının gelmesini önlemek için düşük bütçeli önlemlerle sorunumuz çözülebilir ancak her şiddetli yağışta bu rezilliği yaşıyoruz.

Sel sularının çekilmesini bekleyen ve gece geç saatlere kadar hayvanlarının başında nöbet tutacak olan vatandaşlar ise yetkililerden yardım talebinde bulundu.