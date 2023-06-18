Samsun'da 'beni affet' afişli aracın sahibi aranıyor Canik'te sokağa bırakılan aracın üzerindeki af mesajı yazılı afiş mahalleliyi meraklandırdı.

DHA

Samsun’un Canik ilçesindeki bir sokakta gece saatlerinde bırakılan bir otomobilin üzerindeki afişte, ‘Beni affet karım ben bir tek sana kurban olurum seni çok seviyorum’ yazısı dikkat çekti.

Yoldan geçen mahalle halkı şaşkınlık yaşarken, otomobil sahibini ise tanımadıklarını söyledi.

Gece saatlerinde bir erkek ve bir kadının otomobil önünde tartışma yaşadığı belirtildi.

"Kiralık araçtır"

Pazar sabahına sürprizle uyandığını söyleyen mahalle halkından Faruk Çeliktaş, şunları söyledi:

Bizim mahallemizde böyle birinin olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen kiralık bir araçtır. Arka sokaklarda park edecek yer bulamayınca buraya park ettiğini düşünüyorum.

"Kimin için yazıldığı belli değil"

Sabah uyanıp camdan baktığında bu manzarayla karşılaştığını söyleyen mahalle sakini Hasan Akçay ise şu ifadeleri kullandı: