Emniyet mensupları kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak için 7/24 canla başla çalışıyor..
Samsun'da yaşanılan olayda, çocukların polise olan sevgisi ise izlemeye değer.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı'nda devriye gezerken, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Hep birlikte polise sarıldılar
Çocuklarla yakından ilgilenen Çevik Kuvvet Polisi Okan Kılıçer, çocukların hep birlikte kendisine sarılması sonucu yere yuvarlandı.
Çocukların polis sevgisi cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Vatandaşlar çocuklara ilgilerinden dolayı polislere teşekkür etti
Polislerin şefkatle yaklaşmasının, çocuklara polise olan güven ve sevgi duygusunu aşıladığını belirten vatandaşlar, çocuklara ilgilerinden dolayı polislere teşekkür ettiler.