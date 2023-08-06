Samsun'da çocukların polise sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırdı Samsun'da sahilde devriye gezen çevik kuvvet polisine çocukların sevgi gösterisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Emniyet mensupları kamu düzenini korumak, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak için 7/24 canla başla çalışıyor..

Samsun'da yaşanılan olayda, çocukların polise olan sevgisi ise izlemeye değer.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polisler, Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı'nda devriye gezerken, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hep birlikte polise sarıldılar

Çocuklarla yakından ilgilenen Çevik Kuvvet Polisi Okan Kılıçer, çocukların hep birlikte kendisine sarılması sonucu yere yuvarlandı.

Çocukların polis sevgisi cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Vatandaşlar çocuklara ilgilerinden dolayı polislere teşekkür etti

Polislerin şefkatle yaklaşmasının, çocuklara polise olan güven ve sevgi duygusunu aşıladığını belirten vatandaşlar, çocuklara ilgilerinden dolayı polislere teşekkür ettiler.