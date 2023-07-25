Samsun'da karpuz hasadı başladı! Karpuz fiyatı tarlada geçen senenin 5 katı Diyarbakır ilinde karpuz hasadına başlamasının ardından şimdi de bir başka verimli merkez olan Samsun'da hasat yapılmaya başlandı.

İHA

Karpuz, fahiş fiyatı nedeni ile çarşı pazarda dilimle satın alınmaya başlanmıştı. Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen yeni ürünlerle birlikte vatandaşlar da fiyatların aşağıya düşmesini bekliyordu.

Ancak rekoltenin düşük olduğu bölgelerde karpuzun fiyatı daha çok artıyor.

Geçen sene kilosu 1 lira ile 1,5 lira olan karpuz, bu sene toptan 5,5-6 liraya tarladan pazara sunuluyor.

Samsun’un Bafra ilçesinde yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi yapılan karpuz, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Bu bölgede yaşanan hava şartları nedeniyle gecen senelere göre rekolte düşük.

"Üreticiler fiyattan memnun"

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ovada hasadı başlayan karpuz tarlalarında incelemelerde bulunarak şu bilgileri paylaştı:

Bu sene karpuz ekimleri hava şartlarının soğuk gitmesinden gecikmeli oldu ama havaların ısınmasıyla gecikmelide olsa şu an karpuz hasadı başladı. Ne var ki geçen seneki verimler bu sene maalesef yok ama fiyatlar yeterli olduğundan, aradaki farkı kapattığından üreticiler memnun. Üreticilerimiz bilinçli tarım yapıyor. İki tane sulama barajı olmasından dolayı mükemmel bir ovaya sahibiz. Geçen sene karpuzun kilosu 1 lira ile 1,5 lira idi. Bu sene toptan 5,5-6 liraya tarladan pazara sunuluyor. Bu sene karpuz dekar başı 6-7 ton üzerinde geçen seneden noksan ama fiyat bazında biraz yüksek. Havalar sıcak giderse bu 10-15 güne daha verimli, ikinci etapta örtü altından sonra ikinci bir ekim yapılıyor. Oda pazara çıkarsa Bafra’dan günlük geçen sene ortalama 50-60 kamyon çıkıyordu, bu sene bu ortalamayı yakalayacağız. Bafra tamamen organik tarım yapıyor. İlaçlamasından toprak tahlilinden gübresinden öyle bir halkımıza sahibiz.” dedi.

"Tarlada kilogram fiyatı 5 ila 6 lira"

Fiyatlardan memnun olduklarının altını çizen üretici Yılmaz Akıcı, şöyle konuştu:

Bu sene geçtiğimiz yıllara göre biraz geciktik. Zamanlamamız biraz daha geç oldu hava şartlarından dolayı. Yine de fiyatlar memnun edici. Geçen yıllara göre rekoltemiz biraz düşük fakat yine de fiyatlar yüzümüzü güldürüyor. Böyle sezon sonuna kadar gideriz. Daha yeni başladık, daha 1 ay sezonumuz var. Geçen sene başlangıç fiyatları çok iyiydi ama sonradan biz kendi ektiğimiz 150 dekar karpuza hiç dokunmadan bıraktık. Fiyatlar çok düşüktü, çok ucuzdu. Bu sene öyle bir beklentimiz yok. Çok güzel başladı, sonuna kadar çok güzel gidecek. Şu anda tarlada kilogram fiyatı 5 ila 6 lira arasında gidiyor.

“Tonajda geri kaldık ama fiyatlar güzel”

Üretim miktarının geçen yıla kadar az olmasına rağmen fiyatların tatmin edici olduğunu belirten karpuzu tarladan alan Halci Erdal Akbulut ise şu bilgileri verdi: