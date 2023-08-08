Samsun'da polisten motorcu gence teselli öpücüğü Motosikletiyle hız yapan bir genci durduran trafik polisi önce ceza kesti, sonra genci öperek teselli etti. O eğlenceli anlar motorcunun kask kamerasına yansıdı.

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İHA

Trafik denetimlerinde hız yapan motorculara polis göz yummuyor.

Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer insanları tehlikeye atan motorcular bir yandan caydırıcı cezalarla karşılaşırken bir yandan da polis ekiplerinin babacan nasihatleriyle karşılaşıyor.

Samsun-Ankara karayolunda da motoruyla seyir halinde olan Fatih Ukde hızlı gitmesi sebebiyle radara yakalandı.

Önce ceza sonra teselli öpücüğü

136 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsünü durduran trafik polisi ile sürücü arasında ise gülümseten anlar yaşandı.

4 bin TL ceza yiyen gencin polisi ikna etme çabası yüzleri gülümsetirken, trafik polisi de genci "Senin canını yerim" diyerek öptü. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.