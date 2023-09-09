Şanlıurfa Kızılkoyun Nekropolü ziyaretçilerin uğrak noktası oldu Şanlıurfa'da Kızılkoyun Nekropolü, yerli ve yabancı turistleirn uğrak noktası oldu. Özellikle yaz akşamlarını burada geçiren vatandaşlar, aileleriyle keyifli dakikalar yaşıyor.

İHA

Tarihi yapılarıyla dikkati çeken Şanlıurfa, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Bu tarihi yapılar arasında yer alan Kızılkoyun Çay Bahçesi, son zamanların ise gözde mekanlarından birisi oldu.

betonarme yapılardan arındırılan Kızılkoyun Çay Bahçesi, yeni görünümüyle Şanlıurfa'ya da ayrı bir hava kattı

Şanlıurfalılar ailecek keyif yapıyor

Roma dönemine ait kaya mezarlar ve mağaralar ile Balıklıgöl, tarihi Şanlıurfa Kalesi ve Müze kompleksinin yer aldığı platodaki Kızılkoyun Mağaraları ve Kızılkoyun Çay Bahçesi, gece görünümü ile şehre farklı bir estetik kattı.

Vatandaşlar sıcak yaz akşamlarında Kızılkoyun Çay Bahçesine gelerek, serin bir ortamda vakit geçiriyor.

Şanlıurfalı vatandaşlar tarihle iç içi bir ortamın kente kazandırılmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)