Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan ve akşama kadar pamuk toplayan işçiler, kazandıkları parayla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin pamuk üretiminin önemli kısmının gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çiftçiler, yüksek rekolte beklentisiyle tarlalarda ‘Beyaz altın’ olarak adlandırılan pamuğun hasadına başladı.

İşçiler, bir yandan pamuk toplarken bir yandan ise şarkı ve türkü söyleyerek eğleniyor.

"ÇALIŞMAK HER ŞEYDEN GÜZEL"

Üç gündür ailesiyle birlikte pamuk toplayan Kıymet Turan, ”Sabah saat 06.00’da tarlaya gelip çalışmaya başlıyoruz. Saat 12.00’de öğle arası oluyor, dinleniyor ve yemeğimizi yiyoruz. İşimiz akşam saat 17.00 sıralarında bitiyor. İşe alışmışız, güneş altında olmamıza rağmen zor olarak görmüyoruz. Suyumuz var, elektriğimiz var. Bir de servisle gelip gidiyoruz. Çok şükür çalışıyoruz, çalışmak her şeyden güzel. Bu sene yevmiyeler de güzel, memnunuz.” dedi.

Şanlıurfa'da 'beyaz altın' hasadı başladı ViDEO







"İŞ OLANAKLARI İYİ AMA YETERSİZ"

Eşi ile birlikte pamuk toplayan Erol Turan, “Siverek’te iş olanaklarının olması iyidir ama yetersiz. Burada bir ay çalıştıktan sonra başka illere çalışmaya gideceğiz. Pamuktan sonra, fındığa, çapaya gideceğiz.” şeklinde konuştu.



