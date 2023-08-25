Şanlıurfa'da biber hasadı başladı, çatılar kırmızıya boyandı Şanlıurfa'da ekim ayına kadar sürecek olan pul biber yapımı için çalışmalar başladı. Kentteki biberlerin kurumaya bırakıldığı çatılar ise kırmızıya boyanarak, görsel şölen oluşturdu.

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DHA

Şanlıurfa'da ekim ayına kadar sürecek olan pul biber hasadı başladı. Urfalılar, mutfaklarında kullanacakları biberleri, çatılarında kurumaya bıraktı.

Geçimini isot yapımı ile sağlayan aileler ise satın aldıkları tonlarca biberi, isota dönüştürmek için Sırrın Mahallesi'nde bulunan boş arazilerde kurumaya bıraktı.

Hem çatılar hem de boş araziler kırmızıya boyanırken, kadın - erkek demeden herkesin çalıştığı görüldü.

En son devreye zeytinyağı giriyor

İsot mevsiminin başlamasıyla kentte tatlı bir acı telaşı yaşandığını belirten Mehmet Mermer, pazardan veya tarladan satın aldıkları tonlarca biberi saplarından ayırdıktan sonra güneşte kurumaya bıraktıklarını söyledi.

Biberin güneş altında kaldığı süreçte suyu çekilerek kuruma başladığını belirten Mermer "Birkaç gün içinde biberin suyu çekilerek kuruyor. Biberleri kurumasının ardından kararması için naylon poşetlerde ikinci kez kurutuyoruz. Poşetlerin içindeki biberleri birkaç gün sonra zeytinyağı ile harmanlayarak çekiyoruz" diye konuştu.

Kilosu 60 -70 lira aralığında

Hava sıcaklığının 40 derece olduğu kentte acı ve güneşin kendilerini etkilediğini söyleyen Mermer, Yaptığımız iş çok zahmetli ama severek yapıyoruz. Ekim ayına kadar burada isot üretimine devam edeceğiz." dedi.

Mermer, 10 kilo biberden 1 kilo pul biber elde edildiğini ve Şanlıurfa isotunun lezzetinin herkes tarafından bilindiğini belirterek, kilosunun 60-70 lira arasında satıldığını söyledi.

Bölgedeki halkın geçim kaynağı

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan isotun yapımı birçok aile için geçim kaynağı.

Özellikle kadınlar ile çocuklar, biberlerin acısına ve sıcak havaya aldırmadan aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İçerisinde 30 kilo biberin yer aldığı torbaları 8 liradan temizleyen kadınlar, 80-120 lira arasında para kazanıyor. Lise öğrencisi Fatma Nur Tunç, annesiyle isot temizlediğini belirterek, "Sıcak havada acı biberleri temizlemek zor oluyor. Ama aileme destek olmak ve eğitim masraflarımı karşılamak için burada çalışıyorum." dedi.