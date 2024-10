Mehmet Aslan (58), yaklaşık 8 yıl önce görev yaptığı Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir arkadaşıyla bisiklet alarak Şanlıurfa sokaklarında turlamaya başladı. Bisiklet sporunun pek yaygın olmadığı şehirde, bu tutkuyu paylaşmak isteyen Aslan, sosyal medyada "Urfa Bisiklet Topluluğu" sayfasını kurarak, herkesi haftada iki gün düzenlenen bisiklet etkinliklerine davet etti.

Başlangıçta sadece iki kişi olan katılımcı sayısı, hem etkinliklerin görünürlüğü hem de sosyal medyanın etkisiyle hızla arttı ve yüzlerce kişiye ulaştı. Emekli olduktan sonra, kurduğu dernek aracılığıyla daha geniş bir kitleyi bir araya getiren Aslan, Şanlıurfa'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen bisiklet etkinliklerine de katılım sağladı ve bu sporu daha da yaygınlaştırdı.

"BİSİKLET KÜLTÜRÜNE VE SPORA HİZMET EDİYORUZ"

Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Mehmet Aslan, dernek olarak bir süre faaliyet gösterdikten sonra bisiklet kulübü kurmaya karar verdiklerini belirtti. Şanlıurfa'da bisiklet antrenörü eksikliği nedeniyle kendisinin çeşitli kurslara katılarak antrenör belgesi aldığını ve bu adımla Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü'nü hayata geçirdiğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

Spor kulübü kurduktan sonra farklı illerden gelen teklifleri değerlendirerek çeşitli etkinliklerde yer aldık. 10 yaşından 90 yaşına kadar her yaştan insanın bu sporu yapabileceğini gösterdik. Şanlıurfa'da bisiklet kültürünü ve sporunu yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Kulübümüzde 18 yaş altı sporcuları eğitip ilgili kulüplere yönlendiriyoruz, 18 yaş üstü sporcularımızı ise bölgesel yarışmalara katılmaları için destekliyoruz. Bir sporcumuz Türkiye üçüncülüğü ve dördüncülüğü elde etti. Hem sağlık hem de spor alanında fayda sağlıyoruz. Genç nüfusa sahip olan kentimizde, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için bisiklet sporuna yönlendirmeye çalışıyoruz. 'Madde bağımlısı olma, bisiklet bağımlısı ol' sloganıyla yola çıktık ve bu yolda ilerliyoruz. Kulübümüzde yaklaşık 35 lisanslı sporcu bulunuyor, ancak lisans şartı aramıyoruz. Pazar ve Salı günleri düzenlediğimiz halk turlarında, lisansı olmayan kişiler de katılabiliyor. Öğrencilerden öğretmenlere, doktorlardan diğer meslek gruplarına kadar her yaştan ve meslekten insan bisiklet turlarımıza katılabiliyor. Şu ana kadar aktif olarak bisiklet süren yaklaşık 2 bin kişiye ulaştık. Bisiklet sürmenin keyfini insanlara aşılamayı başardık.

"58 YAŞINDAYIM, HER YERE BİSİKLETLE GİDİYORUM"

Mehmet Aslan, bisiklet sporunun herkesin rahatlıkla yapabileceği uygun maliyetli bir spor olduğunu vurgulayarak, 3-5 bin liralık bir bisikletle herkesin kendilerine katılabileceğini belirtti. Katılım için tek şartlarının ise güvenlik amacıyla kask ve eldiven takılması olduğunu ekledi.

Asıl amaçlarının insanları bisikletle tanıştırmak olduğunu ifade eden Aslan, kentteki yoğun trafiğe de bisikletin çözüm olabileceğini şu sözlerle dile getirdi:

Şanlıurfa büyük ve kalabalık bir şehir, trafiği de oldukça yoğun. Bisikletin ulaşımda yaygınlaşmasını istiyoruz, bu konuda belediyemizle de görüşmeler yapıyoruz. Eğer şehirde bisikletle ulaşımı sağlayabilirsek, trafik sorununa da ciddi bir çözüm getirebiliriz. Bisiklet hem ulaşım aracı, hem spor, hem de sağlık için harika bir seçenek. Sağlığını düşünen ve pratik ulaşım isteyen herkesin bisikletle buluşmasını istiyoruz. Hatta ilaç kullanan bazı kişiler bisiklet sporuna başladıktan sonra ilaçlarını bırakabildi.



Uzun mesafe turları da yapıyoruz. Şanlıurfa’dan Van’a kadar pedalladım. Kıbrıs, Ukrayna, Batum ve Balkan ülkelerinde yerel bisiklet ekipleriyle birlikte sürme fırsatım oldu. Bu deneyim gerçekten çok keyifli. Ben 58 yaşındayım ve hala her yere bisikletle gidiyorum, bu beni çok mutlu ediyor; adeta tedavi edici bir etkisi var. Her yaştan insan bisiklet kullanabilir. Kulüp olarak farkındalık yaratacak her türlü etkinliğe katılmaya devam ediyoruz, herkesi bu keyfe ortak olmaya davet ediyoruz.