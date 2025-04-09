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İHA

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa'yı etkisi altına almaya devam ediyor.

İki gün önce etkili olan toz bulutu, dün yağmurun yağmasıyla birlikte çamur olarak yer yüzüne düştü.

ARACI KİRLENEN OTO YIKAMACININ YOLUNU TUTTU

İlçede bugün de toz bulutu etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Araçlarının üzerini toz kaplayan vatandaşlar, soluğu oto yıkamacılarda aldı.

'MASKESİZ DIŞARI ÇIKMAYIN' UYARISI

Tozun en çok kendilerine yaradığını söyleyen oto yıkamacı Ferit Öcalan, işlerinin çok iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan yetkililer ise yaşlı, hasta ve çocukların tozdan korunmaları gerektiğini belirterek mümkün olmadıkça maskesiz dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.