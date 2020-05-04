Saray mutfağından bir lezzet: Hünkar Beğendi #evdepişir

Koronavirüsün etkileri devam ederken sahur sofralarınızı lezzetli hale getirecek yemek tarifimiz: Hünkar Beğendi!

Uzun yıllardan süregelen rivayetlere göre; 1800'lü yıllarda Sultan Abdülaziz, Napolyon'u ziyarete gider. Ve o sırada kraliçeye aşık olur. Ama bu aşk imkansız denecek kadar zordur. Daha sonrasında Sultan da Napolyon'u kendi sarayına davet eder. Ancak davete gidemeyen Napolyon, kendi yerine kraliçeyi gönderir. Bu sırada Hünkar, heyecanından dolayı yapılan hiçbir yemeği beğenmez. Kraliçe ziyarete giderken yanında Fransız bir aşçı götürür. Aşçının Osmanlı mutfağında yaptığı beşamel sosu, Türk aşçının dikkatini çeker ve hazırladığı patlıcan közünün üzerine döker. Sultan yediği yemeği çok beğenir. Yemeğin adı o günden itibaren hünkar beğendi yemeği olur. Aşkları ise kavuşamadan yarım kalır.

Hünkar Beğendi’nin hikayesiyle başladık ve eski tarife sadık kalarak hazırladık yemeğimizi. Ortaya lezzetli mi lezzetli saray mutfağına ve sofralarınıza yakışır bir et yemeği çıktı. Nefisyemek.com olarak en özel tarifleri sizler için derliyor ve #evdekal diyoruz.

Yine hatırlatmamızı da ekliyoruz: Uzmanların sürekli uyardığı gibi hem bünyemizi hem ruhumuzu besleyeceğiz. Evet, evde kalmak zor; ama içinde bulunduğumuz durum şu an bunu gerektiriyor. Tüm tariflerimiz için ortak olan şey temizlik. Temizliğe dikkat etmesi sizden, diğer tüm püf noktalar bizden…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

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Hünkar Beğendi Tarifi VİDEO

SARAY MUTFAĞINDAN: HÜNKAR BEĞENDİ

Hünkarın beğendiği bir yemeği bizim beğenmememiz mümkün mü? Yüzyıllar öncesinden bugünün mutfaklarına ulaşan hünkar beğendi ağzının tadını bilenlere geliyor.

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MALZEMELER

- 500 gr kuzu kuşbaşı

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 adet soğan

- 2 su bardağı kemik suyu

- ½ tatlı kaşığı tuz

- ¼ tatlı kaşığı karabiber

Beğendi için;

- 1 kg patlıcan

- 2 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 su bardağı süt

- ½ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- 1 tatlı kaşığı tuz

Sos için;

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

YAPILIŞI

1. Patlıcanları yıkayıp kurulayın. Üzerine bıçak yardımıyla çizikler atın ve fırın tepsisine dizin. Önceden ısıttığınız 180°C fırında patlıcanlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 1 saat pişirin. Dilerseniz ızgarada ya da ocak üzerinde de közleme işlemini yapabilirsiniz.

2. Patlıcanlar fırında közlenirken tencerede tereyağını eritin ve kuzu kuşbaşını ilave edip mühürleyin. Mühürlenen etleri süzgeçli kepçe ile tencereden alın.

3. Kalan yağda küçük küpler halinde doğradığınız soğanları soteleyin. Üzerine mühürlenmiş kuzu etlerini ilave edin ve kemik suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ayarını yaptıktan sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

4. Közlediğiniz patlıcanların kabuklarını soyun ve bir kaba alıp tahta kaşık yardımıyla döverek ezin. Geniş bir tavada beğendi için tereyağını eritip unu ilave edin ve un kokusu gidinceye kadar kavurun.

5. Üzerine dövdüğünüz köz patlıcanları alın ve 2-3 dakika beraber kavurun. Soğuk sütü tavaya azar azar ekleyerek çektirin. Tuzunu ilave edin ve beğendiniz kıvam aldığında rendelenmiş kaşar peyniri ile karıştırın.

6. Hazırladığınız beğendiden tabağın alt kısmına yatak yapın ve pişen etleri üzerine ilave edin. Eritilmiş tereyağına kırmızı toz biber atarak hazırladığınız sosu üstüne gezdirin ve sıcak olarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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