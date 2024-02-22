Sıcak hava dalgası geliyor! Bahar yüzünü gösterecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının devam edeceği belirtildi.

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Sıcak hava dalgası daha güçlü bir şekilde kendini gösterecek.

Hafta sonu da dahil olmak üzere gelecek haftanın sıcaklık raporunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve ülkenin genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağını belirtildi.

İstanbul 21'i görecek

Yayınlanan rapora göre; önümüzdeki 5 günlük süreçte hava sıcaklıklarının, Ankara'da 16, İstanbul'da 21, Antalya'da 21, İzmir'de 20, Samsun'da 14 Diyarbakır'da 16, Adana'da 22 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Doğu kara teslim olmaya devam edecek

MGM, aynı zamanda Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısında bulundu.