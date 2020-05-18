Sıcak havalarda zeytinyağlılara sofranızda yer açın #evdepişir

Tezgahlardaki yerini almaya başlayan semizotunun en lezzetli halini sizlerle paylaşmaya ve iftar sofralarınızda zeytinyağlıların hafifliğini tattırmaya geliyoruz.

Tazecik ıspanakların yerini almaya başlayan semizotu, lezzetli salatalarıyla ve yemekleriyle yaz sıcaklarında sofralarınızda olmaya pek bir meraklı. Kendine has ferahlatıcı aroması sayesinde Ramazan ayında iftar sofralarınızın da yüzünü güldürecek bu sebze, besleyici olmasıyla da puanları toplayacağa benziyor.

Biz de nefisyemek.com olarak kolları sıvadık ve hem doyurucu hem de tam tadında bir semizotu yemeğiyle iftar sofralarınıza konuk olmaya geldik. Karantina günlerinde sağlıklı beslenmek önemli diyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Zeytinyağlı Semizotu Tarifi VİDEO

SICAK GÜNLERDE: ZEYTİNYAĞLI SEMİZOTU

Sebze yemeği yapmak isteyenlere özel hazırladığımız Zeytinyağlı Semizotu’nun yanında yoğurt servis etmeyi ihmal etmeyin. İddia ediyoruz tadı damağınızda kalacak.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 adet soğan

- 3 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 adet domates

- 1 bağ semizotu

- ½ su bardağı pirinç

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı pul biber

- 1 litre su

YAPILIŞI

1. Semizotunu ayıklayın ve bol suda yıkayıp süzdürün. Tencereyi ocağı alın ve ısındıktan sonra zeytinyağını ilave edin. Ardından doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun ve ince ince doğradığınız sarımsakları da ilave edip kavurun.

2. Domates ve biber salçasını tencereye alıp kavurun. Küp küp domatesleri de ekledikten sonra 1-2 dakika daha karıştırıp doğradığınız semizotunu tencereye ilave edin. Pirinç ve tuzu semizotlarının üzerine serpin. Suyunu da ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 35 dakika kadar pişirin.

3. İster sıcak ister soğuk olarak tüketebileceğiniz bu yemeğin yanına, yoğurt çok güzel gidecektir.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]